Volkswagen представил самый доступный электрокроссовер (фото, видео)

Немецкий автоконцерн Volkswagen, который сейчас переживает не лучшие времена, все же не отстает от трендов и представил свое новое электродетище — компактный бюджетный внедорожник ID. Cross.

Производитель обещает премиальные функции и улучшенный дизайн при стартовой цене в 28 000 евро ($32000), сообщает Carscoops.

ID. Cross — улучшенный конкурент Kia EV2 и Renault 4

Пятиместный внедорожник, который появися в Европе уже осенью, имеет длину чуть более 4150 мм от передней до задней части и колесную базу 2601 мм, что делает его конкурентом Kia EV2 и Renault 4 по компактности.

В отличие от своих "соперников", ID. Cross может похвастаться большим пространством как для пассажиров, так и для багажа.

За задними сидениями внедорожника расположен багажный отсек объемом 475 литров, а также есть удобный передний багажник объемом 25 литров.

Интерьер

Что касается интерьера ID. Cross, то он позаимствован у ID. Polo, который использует ту же платформу MEB+, что и Cupra Raval и Skoda Epiq.

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Большая часть поверхности приборной панели покрыта тканью премиум-класса, а на рулевом колесе и на консоли под 12,9-дюймовым информационно-развлекательным экраном есть настоящие физические кнопки.

В комплекте — опциональные передние сиденья с 12-позиционной электрорегулировкой и встроенными программами массажа.

В зависимости от комплектации покупатели также могут заказать матричные светодиодные фары, панорамную стеклянную крышу, адаптивный круиз-контроль и аудиосистему Harman Kardon с 10 динамиками.

Силовая установка и запас хода

Вниманию покупателей представлены два варианта батарейного блока и три варианта мощности.

Все они обеспечиваются одним электродвигателем, приводящим в движение передние колеса. Базовая версия сочетает в себе электродвигатель мощностью 114 л.с. (116 PS / 85 кВт) с батареей емкостью 37 кВт⋅ч.

В более дорогих комплектациях установлен двигатель мощностью 133 л.с. (136 PS / 99 кВт) с той же батареей, а также есть версия мощностью 208 л.с. (211 PS / 155 кВт) в сочетании с более емким блоком на 52 кВт⋅ч.

Прогнозируемый запас хода по циклу WLTP — до 436 км, что больще, чем у у EV2 (452 ким) и Renault 4 (398 км). Если использовать базовый 37-киловаттный аккумулятор VW, запас хода снизится до 316 км.

Что касается показателей зарядки, то меньший аккумулятор поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 90 кВт, в то время как больший аккумулятор увеличивает эту мощность до 105 кВт.

Как утверждает производитель, зарядка от 10% до 80% должна занимать около 24 минут в идеальных условиях.

Зарядка в идеальных условиях занимает считанные минуты Фото: carscoops.com

В авто также предусмотрена функция зарядки от аккумулятора, позволяющая владельцам заряжать внешние устройства от батареи.

Напомним, Great Wall обновил "клон" Volkswagen Beetle.

Также сообщалось, что Volkswagen сократит модельный ряд вдвое.