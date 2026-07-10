Volkswagen сократит модельный ряд вдвое: какие авто уже не сойдут с конвеера

Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen Group представил масштабный план резкого сокращения масштабов деятельности, который будет внедряться незамедлительно.

В частности, конгломерат намерен сократить модельный ряд по всем своим брендам на 50%, сообщает Motor1.com. Останутся только наиболее популярные модели на рынке и наиболее прибыльные.

Этим сокращения не ограничатся. Количество доступных опций для оставшихся моделей будет уменьшено на 75%.

В компании заявили, что в дальнейшем хотят отдавать приоритет "продуктам и технологиям, которые обеспечивают наибольшую добавленную стоимость для клиентов и наибольший вклад в развитие Группы".

Среди моделей, которые уже сняты с произдовдства, — минивэны Touareg и Touran. В следующем году такая же судьба ждет кабриолет T-Roc. Кроме того, Audi недавно попрощалась с супермини A1 и субкомпактным кроссовером Q2. В последние нескольк лет также были сняты с производства TT, R8 и Q8 E-Tron.

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Porsche прекратила выпуск 718 Boxster и Cayman в октябре прошлого года и завершит производство оригинального Macan в конце этого месяца. Однако электроверсия Macan, как и грядущий электрический 718-й останутся в линейке.

Вишенка на торте — сокращение годовой производственной мощности до 9 млн единиц, несмотря на то, что группа VW до пандемии инвестировала средства на увеличение общей мощности до примерно 12 млн автомобилей.

С начала пандемии COVID-19 она уже сократила мощности на два миллиона единиц и теперь планирует сократить еще на миллион.

На фоне слухов о сокращении производства компания не комментирует сообщения о возможном закрытии четырех заводов (в Цвиккау, Эмдене, Ганновере и Неккарзульме) и увольнении до 100 тысяч работников.

Ранее сообщалось, что топ-менеджмент Volkswagen опасается за будущее компании.

Шесть из девяти членов правления считают, что существование VW находится под угрозой. Трое остальных описали ситуацию как напряженную. Вариант ответа "беспроблемный" не выбрал никто. Никто из участников опроса не уверен в том, что все будет хорошо, и все призывают к радикальным изменениям стратегии.

Напомним, Volkswagen анонсировал модель для тех, кто любит путешествия.