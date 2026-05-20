Volkswagen анонсировал модель для тех, кто любит путешествия: каким будет новый ID.Buzz

Немецкий автопроизводитель Volkswagen столкнулся с тем, что его ID.Buzz 2026 года, электрический минивэн на платформе MEB, оказался не таким популярным, как ожидалось.

Именно поэтому бренд отменил весь модельный год 2026, чтобы распродать ID.Buzz с дилерских площадок, и уже "засветил" характеристики модели следующего года, сообщает Auto Week.

Предполагается, что это будет кемпер, что призвано заинтересовать любителей путешествовать.

О его конструкции на данным момент ничего не известно, за исключением нескольких фото. На кадрах не совсем понятно, это будет дополнительная база на кузове авто или просто раскладные сидения для сна, как в кемперах Eurovan.

Volkswagen показал несколько фото интерьера нового авто Фото: Auto Week

Также в нем не предусмотрено бытовой техники, такой как холодильник, раковина или шкаф, что было в фургонах VW прошлых лет.

Тем не менее, в компании настроены оптимистично и с энтузиазмом описывают новую модель.

"После перерыва в 2026 модельном году ID.Buzz возвращается в модельный ряд Volkswagen 2027 года с новой структурой предложений — теперь комплектации включают Pro S RWD, Pro S 4Motion (новая), Tourer 4Motion (новая) и Pro S Plus 4Motion. В линейке также представлены обновленные варианты цвета и колесных дисков", — говорится в релизе.

Спальное место нового ID.Buzz выглядит так Фото: Auto Week

По информации Volkswagen, ID.Buzz 2027 года также будет оснащен адаптером для североамериканской системы зарядки (NACS) и функцией управления одной педалью.

Что касается цвета, то будут предлагаться только двухцветные схемы окраски, а новая схема Candy White поверх Cherry Red с белыми колесами напоминает культовое сочетание цветов микроавтобуса Type 2.

Пока что неизвестны две вещи — стоимость и запас хода, которые отпугивали потенциальных клиентов.

Запас хода ID.Buzz 2025 года, по оценке EPA, составляет 380 км для заднеприводной модели и 370 км — для полноприводной модели. Большинство конкурентов преодолевают отметку в 480 км и более.

В настоящее время рекомендованная розничная цена VW ID.Buzz для новых автомобилей 2025 года составляет от $61 545 до $72 540.

В ближайшее время в Volkswagen пообещали дать больше подробностей.

