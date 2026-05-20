Volkswagen анонсував модель для тих, хто любить подорожі: яким буде новий ID.Buzz

Німецький автовиробник Volkswagen зіткнувся з тим, що його ID.Buzz 2026 року, електричний мінівен на платформі MEB, виявився не таким популярним, як очікувалося.

Саме тому бренд скасував увесь модельний рік 2026 року, щоб розпродати ID.Buzz з дилерських майданчиків, і вже "засвітив" характеристики моделі наступного року, повідомляє Auto Week.

Передбачається, що це буде кемпер, що покликане зацікавити любителів подорожувати.

Про його конструкцію на даний момент нічого не відомо, за винятком кількох фото. На кадрах не зовсім зрозуміло, це буде додаткова база на кузові авто чи просто розкладні сидіння для сну, як у кемперах Eurovan.

Volkswagen показав кілька фото інтер'єру нового авто Фото: Auto Week

Також у ньому не передбачено побутової техніки, такої як холодильник, раковина або шафа, що було у фургонах VW минулих років.

Проте в компанії налаштовані оптимістично і з ентузіазмом описують нову модель.

Відео дня

"Після перерви у 2026 модельному році ID.Buzz повертається до модельного ряду Volkswagen 2027 року з новою структурою пропозицій — тепер комплектації включають Pro S RWD, Pro S 4Motion (нова), Tourer 4Motion (нова) і Pro S Plus 4Motion. У лінійці також представлені оновлені варіанти кольору та колісних дисків", — йдеться в релізі.

Спальне місце нового ID.Buzz має такий вигляд Фото: Auto Week

За інформацією Volkswagen, ID.Buzz 2027 року також буде оснащено адаптером для північноамериканської системи зарядки (NACS) і функцією управління однією педаллю.

Щодо кольору, то пропонуватимуться лише двоколірні схеми забарвлення, а нова схема Candy White поверх Cherry Red з білими колесами нагадує культове поєднання кольорів мікроавтобуса Type 2.

Поки що невідомі дві речі — вартість і запас ходу, які відлякували потенційних клієнтів.

Запас ходу ID.Buzz 2025 року, за оцінкою EPA, становить 380 км для задньопривідної моделі та 370 км — для повнопривідної моделі. Більшість конкурентів долають позначку в 480 км і більше.

Наразі рекомендована роздрібна ціна VW ID.Buzz для нових автомобілів 2025 року становить від $61 545 до $72 540.

Найближчим часом у Volkswagen пообіцяли дати більше подробиць.

Нагадаємо, у Німеччині створили доступний електричний автобудинок за 25 тис. євро.

Також повідомлялося, що українці зробили з буса будинок на колесах і показали, як живуть у подорожах.