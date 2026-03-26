Украинцы сделали из буса дом на колесах и показали, как живут в путешествиях (фото)
Жизнь в кемпере — это не только о путешествиях, но и об обычной рутине, которая мало отличается от офисной. Украинка Алина показала, как проходит ее будни во время остановки в Мадриде.
Супруги остановились в столице Испании на бесплатном кемпер-паркинге. Об этом Алина рассказала в видео в Instagram.
По словам Алины, здесь доступна бесплатная вода, поэтому они не ограничивают себя в бытовых нуждах. Утро начинается с завтрака и работы.
Несмотря на смену формата жизни, рабочий график остается неизменным — около восьми часов за компьютером с короткими перерывами на еду. В обед девушка отправляется в супермаркет за продуктами.
После завершения рабочего дня пара исследует город. Мадрид произвел на них положительное впечатление, поэтому путешественники решили остаться там еще на несколько дней.
Отметим, что пара создала кемпер самостоятельно, переоборудовав микроавтобус Ford Transit.
