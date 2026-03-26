Украинцы сделали из буса дом на колесах и показали, как живут в путешествиях (фото)

Жизнь в кемпере — это не только о путешествиях, но и об обычной рутине, которая мало отличается от офисной. Украинка Алина показала, как проходит ее будни во время остановки в Мадриде.

Супруги остановились в столице Испании на бесплатном кемпер-паркинге. Об этом Алина рассказала в видео в Instagram.

Бесплатный кемпер-паркинг

По словам Алины, здесь доступна бесплатная вода, поэтому они не ограничивают себя в бытовых нуждах. Утро начинается с завтрака и работы.

В кемпере есть душ и фен

Несмотря на смену формата жизни, рабочий график остается неизменным — около восьми часов за компьютером с короткими перерывами на еду. В обед девушка отправляется в супермаркет за продуктами.

После завершения рабочего дня пара исследует город. Мадрид произвел на них положительное впечатление, поэтому путешественники решили остаться там еще на несколько дней.

Жизнь в кемпере

Отметим, что пара создала кемпер самостоятельно, переоборудовав микроавтобус Ford Transit.

