Женщина переехала в дом на колесах к своему дедушке: ее жизнь кардинально изменилась

Кейт Бенсон, прожив год с родителями из-за длительного COVID, решила переехать в дом на колесах, который стоял возле дома ее дедушки, поэтому она помогла ему чувствовать себя менее одиноким.

Живя в кемпере, она восстановила свою уверенность и снова начала встречаться. Об этом пишет Business Insider.

Почему начала жить в доме на колесах

Когда Кейт заболела коронавирусом, она вернулась к родителям и медленно освоилась дома впервые за восемь лет, имея распорядок дня: ужинать и смотреть телевизор с родителями, а также иногда выпивать кофе с другом на выходных.

Время шло, и она не могла представить, какими будут следующие шаги в жизни. Кейт не была уверена, выздоровеет ли она, вернется к работе или снова будет жить одна.

Через год она становился все более беспокойной, поскольку симптомы улучшались, и она хотела перейти к следующему шагу. Однако женщина все еще ежедневно боролась, и ее уверенность пострадала. Она не знала, что делать. Еще один, кто терял свою независимость, был ее дедушка. Он больше не мог водить машину, поэтому застрял дома в сельской местности, будучи лишь собой. Бабушка умерла годом ранее, а вскоре и его собака, поэтому он был одинок и зависел от помощи детей.

Именно тогда Кейт пришла в голову идея переехать в кемпер возле его дома. Она перебралась в нетрадиционные для себя условия проживания и ей это понравилось.

Когда женщина предложила жить в кемпере в саду дедушки, люди считали ее смешной.

Дом на колесах Фото: Business Insider

Она стала счастлива и начала ходить на свидания

Но вместо этого она решила переехать в крошечный дом в начале осени, потому что ей на тот момент действительно была нужна независимость. Кейт нужно было знать, сможет ли она жить отдельно от родителей, которые были рядом, чтобы поддержать, когда у нее был день плохих симптомов. Женщине также нужно было знать, не будет ли она чувствовать себя слишком одинокой, не имея возможности сидеть с ними по вечерам, но и не всегда иметь возможность выйти куда-то и пообщаться с друзьями, если будет плохо себя чувствовать.

Она немного украсила караван, чтобы больше чувствовать себя как дома, собрала некоторые свои вещи и переехала.

Это не обошлось без осложнений; невозможность подключить газ означала, что она использовала одеяла с подогревом и электрические обогреватели (бесспорный риск), но Кейт была в целом счастлива.

"Жизнь снова стала моей", — говорит она.

Женщина восстановила свою уверенность, и дедушка чувствовал себя менее одиноким. Каждое утро он выходил и стучал в дверь каравана, чтобы поздороваться и проверить, все ли с внучкой в порядке.

Более того, Кейт нашла в себе смелость снова ходить на свидания. Два года назад она почти не встречалась из-за тревоги, болезни и просто нежелания тратить на это всю свою энергию. Но она почувствовала совершенно новую жизнь без родителей через коридор. Она снова зашла в приложения для знакомств и общалась с людьми благодаря своей новообретенной уверенности.

