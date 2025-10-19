Женщина перед пенсией устала платить за аренду — теперь живет в "будке", и люди ей завидуют

Писательница-фрилансер в 56 лет осуществила свою давнюю мечту — стала владелицей своего жилья. Стремительный рост арендной платы в Австралии подтолкнул ее к неожиданному решению: спроектировать и построить крошечную "будку" на колесах.

Путешествующая писательница из Австралии рассказала, как изменила свою жизнь после десятилетий, проведенных в путешествиях и арендованном жилье. В течение 25 лет она была твердо убеждена, что постоянная аренда — это неизбежная цена за ее работу. Но теперь она изменила свои приоритеты. О ее истории пишет издание Business Insider.

Маленький дом подарил ей беспрецедентное ощущение безопасности и свободы.

"Я никогда не думала, что буду жить в крошечном доме. Всегда арендовала жилье, и смирилась с этим. Считала, что это цена, которую должна платить за работу своей мечты — писателя в путешествиях", — поделилась она.

Відео дня

Австралийка создавала жилье своими руками Фото: Business Insider

Все изменилось, когда женщина столкнулась с кризисом на рынке недвижимости. Нерегулярный доход фрилансера больше не покрывал арендную плату в Сиднее, а затем и в северном Новом Южном Уэльсе. Это заставило ее принять радикальное решение.

"Мне было уже за 50, и я начала хотеть того, что, как я думала, всегда было недостижимым: собственного дома", — рассказывает писательница.

Начало строительства

Идея возведения крошечного дома на колесах оказалась идеальным решением. Он недорогой в строительстве и обслуживании, а также позволял парковаться на арендованной земле, — это решало проблему отсутствия собственного участка. К тому же это соответствовало минималистическому стилю жизни, к которому автор привыкла во время своих путешествий.

Писательница-фрилансер в 56 лет осуществила свою давнюю мечту — стала владелицей своего жилья Фото: Business Insider

Несмотря на полное отсутствие опыта, женщина прошла мастер-класс, изучила архитектуру малых пространств и заказала прицеп. Ей помогал тогдашний партнер Макс — талантливый мастер, на чьей подъездной дорожке и началось строительство в сентябре 2020 года. На первых этапах к ним присоединился друг мужа — строитель на пенсии.

Якорь в тихой гавани

В мае 2021 года, в возрасте 56 лет, писательница переехала в свою крошечную "будку", ставшую ее первым собственным домом.

"Мой новый дом всего 7 метров в длину и 2,4 метра в ширину, но он дал мне ощущение безопасности и защищенности, которого я никогда раньше не чувствовала. Это было таким облегчением, будто наконец бросить якорь в тихой бухте после того, как тебя бросало в бесконечном шторме", — признается хозяйка.

Идея возведения крошечного дома на колесах оказалась идеальным решением Фото: Business Insider

Сейчас женщина живет на участке своего товарища — ее аренда составляет меньше половины средней стоимости найма квартиры в этом районе. Отсутствие долгов позволяет хозяйке больше времени уделять написанию текстов, волонтерству и прогулкам.

"Оплачиваемая работа больше не доминирует в моей жизни, как раньше, когда я всегда боролась за то, чтобы сводить концы с концами. Я искренне не могу представить жизнь в другом месте", — заключает она.

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В прошлом году молодая пара решила реставрировать деревянный дом в селе в Черкасской области. Ремонтом они занимаются самостоятельно, а результатами трансформации регулярно делятся со своими подписчиками в TikTok.

Украинка Евгения Нименко решила оставить столицу и переехала в заброшенный бабушкин дом в селе. Она взялась за ремонт и делится с подписчиками всеми этапами преобразования дома.

Посреди леса изобретатель построил дом и рассказывает подписчикам своего блога о жизни "под землей". Видео о быте без цивилизации собирают десятки тысяч просмотров, а зрители восхищаются смелостью мужчины.