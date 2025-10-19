Жінка перед пенсією втомилась платити за оренду — тепер живе у "будці", і люди їй заздрять

Письменниця-фрілансер у 56 років здійснила свою давню мрію — стала власницею свого житла. Стрімке зростання орендної плати в Австралії підштовхнули її до несподіваного рішення: спроєктувати та побудувати крихітну "будку" на колесах.

Мандрівна письменниця з Австралії розповіла, як змінила своє життя після десятиліть, проведених у подорожах та орендованому житлі. Упродовж 25 років вона була твердо переконана, що постійна оренда — це неминуча ціна за її роботу. Але тепер вона змінила свої пріоритети. Про її історію пише видання Business Insider.

Маленький дім подарував їй безпрецедентне відчуття безпеки та свободи.

"Я ніколи не думала, що житиму у крихітному будинку. Завжди орендувала житло, і змирилася з цим. Вважала, що це ціна, яку мушу платити за роботу своєї мрії — письменника у мандрах", — поділилася вона.

Австралійка с творила житло своїми руками Фото: Business Insider

Все змінилося, коли жінка зіткнулася із кризою на ринку нерухомості. Нерегулярний дохід фрілансерки більше не покривав орендну плату в Сіднеї, а згодом і в північному Новому Південному Уельсі. Це змусило її ухвалити радикальне рішення.

"Мені було вже за 50, і я почала хотіти того, що, як я думала, завжди було недосяжним: власного дому", — розповідає письменниця.

Початок будівництва

Ідея зведення крихітного будинку на колесах виявилася ідеальним рішенням. Він недорогий у будівництві та обслуговуванні, а також дозволяв паркуватися на орендованій землі, — це розв'язувало проблему відсутності власної ділянки. До того ж це відповідало мінімалістичному стилю життя, до якого авторка звикла під час своїх мандрівок.

Письменниця-фрілансер у 56 років здійснила свою давню мрію — стала власницею свого житла Фото: Business Insider

Попри повну відсутність досвіду, жінка пройшла майстер-клас, вивчила архітектуру малих просторів та замовила причіп. Їй допомагав тодішній партнер Макс — талановитий майстер, на чиїй під'їзній доріжці й почалося будівництво у вересні 2020 року. На перших етапах до них приєднався друг чоловіка — будівельник на пенсії.

Якір у тихій гавані

У травні 2021 року, у віці 56 років, письменниця переїхала у свою крихітну "будку, що стала її першою власною оселею.

"Мій новий дім лише 7 метрів у довжину та 2,4 метра у ширину, але він дав мені відчуття безпеки та захищеності, якого я ніколи раніше не відчувала. Це було таким полегшенням, ніби нарешті кинути якір у тихій бухті після того, як тебе кидало у нескінченному штормі", — зізнається хазяйка.

Ідея зведення крихітного будинку на колесах виявилася ідеальним рішенням Фото: Business Insider

Зараз жінка живе на ділянці свого товариша — її оренда становить менше половини середньої вартості найму квартири в цьому районі. Відсутність боргів дозволяє господині більше часу приділяти написанню текстів, волонтерству та прогулянкам.

"Оплачувана робота більше не домінує у моєму житті, як раніше, коли я завжди боролася за те, щоб зводити кінці з кінцями. Я щиро не можу уявити життя деінде", — підсумовує вона.

