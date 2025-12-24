Жінка переїхала в будинок на колесах до свого дідуся: її життя кардинально змінилося

Кейт Бенсон, проживши рік з батьками через тривалий COVID, вирішила переїхати в будинок на колесах, який стояв біля будинку її дідуся, тому вона допомогла йому почуватися менш самотнім.

Живучи в кемпері, вона відновила свою впевненість і знову почала зустрічатися. Про це пише Business Insider.

Чому почала жити в будинку на колесах

Коли Кейт захворіла на коронавірус, вона повернулася до батьків та повільно освоїлася вдома вперше за вісім років, маючи розпорядок дня: вечеряти та дивитися телевізор з батьками, а також іноді випивати каву з другом на вихідних.

Час минав, і вона не могла уявити, якими будуть наступні кроки в житті. Кейт не була впевнена, чи одужає, повернеться до роботи чи знову житиме сама.

Через рік вона ставав дедалі неспокійнішою, оскільки симптоми покращувалися, і вона хотіла перейти до наступного кроку. Однак жінка все ще щодня боролася, і її впевненість постраждала. Вона не знала, що робити. Ще один, хто втрачав свою незалежність, був її дідусь. Він більше не міг водити машину, тому застряг удома в сільській місцевості, будучи лише собою. Бабуся померла роком раніше, а невдовзі й його собака, тому він був самотній і залежав від допомоги дітей.

Саме тоді Кейт спала на думку ідея переїхати в кемпер біля його будинку. Вона перебралася в нетрадиційні для себе умови проживання і їй це сподобалося.

Коли жінка запропонувала жити в кемпері в саду дідуся, люди вважали її смішною.

Будинок на колесах Фото: Business Insider

Вона стала щаслива та почала ходити на побачення

Але замість цього вона вирішила переїхати в крихітний будинок на початку осені, бо їй на той момент справді була потрібна незалежність. Кейт потрібно було знати, чи зможу вона жити окремо від батьків, які були поруч, щоб підтримати, коли у неї був день поганих симптомів. Жінці також потрібно було знати, чи не почуватиметься вона надто самотньою, не маючи можливості сидіти з ними вечорами, але й не завжди мати змогу вийти кудись і поспілкуватися з друзями, якщо погано почуватиметься.

Вона трохи прикрасила караван, щоб більше відчувати себе як вдома, зібрала деякі свої речі та переїхала.

Це не обійшлося без ускладнень; неможливість підключити газ означала, що вона використовувала ковдри з підігрівом та електричні обігрівачі (безперечний ризик), але Кейт була загалом щаслива.

"Життя знову стало моїм", — каже вона.

Жінка відновила свою впевненість, і дідусь почувався менш самотнім. Щоранку він виходив і стукав у двері каравану, щоб привітатися та перевірити, чи все з онукою гаразд.

Ба більше, Кейт знайшла в собі сміливість знову ходити на побачення. Два роки тому вона майже не зустрічалася через тривогу, хворобу та просто небажання витрачати на це всю свою енергію. Але вона відчула зовсім нове життя без батьків через коридор. Вона знову зайшла в додатки для знайомств і спілкувалася з людьми завдяки своїй новознайденій впевненості.

