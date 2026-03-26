Українці зробили з буса будинок на колесах і показали, як живуть в мандрах (фото)
Життя в кемпері — це не лише про подорожі, а й про звичайну рутину, яка мало відрізняється від офісної. Українка Аліна показала, як проходить її будень під час зупинки в Мадриді.
Подружжя зупинилося у столиці Іспанії на безкоштовному кемпер-паркінгу. Про це Аліна розповіла у відео в Instagram.
За словами Аліни, тут доступна безкоштовна вода, тому вони не обмежують себе в побутових потребах. Ранок починається зі сніданку та роботи.
Попри зміну формату життя, робочий графік залишається незмінним — близько восьми годин за комп’ютером із короткими перервами на їжу. В обід дівчина вирушає до супермаркету за продуктами.
Після завершення робочого дня пара досліджує місто. Мадрид справив на них позитивне враження, тож мандрівники вирішили залишитися там ще на кілька днів.
Зазначимо, що пара створила кемпер самотужки, переобладнавши мікроавтобус Ford Transit.
