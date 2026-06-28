Автопроизводитель Volkswagen закрывает четыре завода. В числе основных причин называют падение курса акций до минимума за 16 лет, давление со стороны китайских конкурентов и пошлины США. Это вынуждает одного из мировых автогигантов кардинально менять бизнес.

Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность проведения самой масштабной реструктуризации за почти 90 лет своей истории. Компания может сократить до 100 тыс. сотрудников и закрыть четыре завода в Германии. Об этом шаге, направленном на преодоление финансового давления, конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и последствий введения американских пошлин, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, члены наблюдательного совета Volkswagen уже ознакомились с проектом реорганизации. Окончательно его планируется обсудить на заседании 9 июля.

Какие заводы могут закрыть

Согласно предварительному плану, концерн постепенно прекратит производство на предприятиях в:

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Ганновере;

Цвиккау;

Эмдене;

заводе Audi в Неккарзульме.

Только на этих производственных площадках работают более 45 тыс. человек.

При этом новая программа выходит далеко за рамки уже объявленного сокращения 50 тыс. рабочих мест. Если все меры будут реализованы, общее число увольнений может достигнуть 100 тыс. человек, что станет крупнейшей реструктуризацией в истории мирового автопрома.

Для сравнения: подобные масштабы сокращений в последний раз наблюдались лишь во время глубокого кризиса General Motors накануне банкротства компании в 2009 году.

Volkswagen рассматривает возможность внесения изменений Фото: Скриншот

Почему Volkswagen готовится к сокращениям и закрывает заводы

Концерн оказался под давлением сразу нескольких факторов. И самым болезненным вызовом стала стремительная экспансия китайских производителей электромобилей. Если в 2020 году доля иностранных брендов на китайском рынке составляла 57%, то в 2025 году она сократилась до 32%.

Volkswagen, который на протяжении многих лет был лидером китайского авторынка, в 2024 году уступил первое место компании BYD, а уже в 2025-м опустился на третью позицию, пропустив вперед ещё и Geely.

Китайские производители активно наращивают объемы продаж и в Европе. Это также является фактором риска для компании. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), доля таких брендов, как BYD, Chery, SAIC и Leapmotor, всего за год удвоилась.

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Дополнительное давление создают американские пошлины на импорт автомобилей, а также слабый спрос на электромобили в Европе. Инвестиции сократят, а структуру компании изменят

По данным Reuters, генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме вместе с финансовым директором Арно Антлицем планируют коренным образом изменить структуру концерна.

В частности, инвестиционную программу на ближайшие пять лет могут сократить примерно на 15% — до чуть более 130 млрд евро.

Также рассматривается возможность выделения основного бренда Volkswagen и подразделения по производству автокомпонентов в отдельные структуры.

Акции Volkswagen упали до минимума за 16 лет. Главная проблема — низкие продажи

Инвесторы пока скептически оценивают перспективы такого плана. После появления информации о возможной масштабной реструктуризации акции Volkswagen упали до самого низкого уровня за последние 16 лет.

Представитель одного из крупнейших акционеров компании — инвестиционной группы Deka — Инго Шпайх считает, что проблема Volkswagen заключается не только в высоких затратах.

"Высокие расходы — это лишь симптом, а не причина. Главная проблема — низкие продажи. Volkswagen должен предложить рынку привлекательные автомобили, на которые будет высокий спрос. Тогда дискуссия о расходах утратит актуальность", — заявил он агентству Reuters.

Профсоюзы не промолчат

В самой компании Volkswagen официально не комментируют информацию о возможных сокращениях, называя соответствующие документы конфиденциальными.

Впрочем, в компании признают, что концерну необходимы масштабные изменения.

"Вся группа, включая бренды и дочерние компании, должна пройти глубокую трансформацию", — заявил представитель Volkswagen.

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В то же время рабочий совет концерна, один из самых влиятельных профсоюзов Германии IG Metall, а также власти федеральной земли Нижняя Саксония уже заявили, что будут выступать против закрытия заводов и массовых увольнений.

По состоянию на 2025 год в Volkswagen работали 667 164 сотрудника, из которых почти 43 % — в Германии. Если компания реализует нынешний план, сокращения могут затронуть около 15 % её персонала по всему миру.

Напомним, ранее речь шла об электрокроссовере Volkswagen стоимостью 28 000 евро, который был представлен ещё до официальной презентации.