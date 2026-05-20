Цукерберг уволил 8000 работников за один день: остальные будут обучать ИИ

20 мая компания Meta начала увольнение около 8000 сотрудников, проведя одну из крупнейших за последние годы кампаний по сокращению рабочих мест. Так как компания Марка Цукерберга перенаправляет средства и персонал на развитие искусственного интеллекта.

Сокращения составляют примерно 10% от численности персонала материнской компании Facebook и происходят на фоне перевода около 7000 сотрудников из Менло-Парка в новые команды, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, сообщает SF Chronicle.

Сокращения штата были ожидаемы после того, как в апреле компания Meta сообщила сотрудникам, что увольнения начнутся 20 мая.

Уведомления начали рассылаться в Азии, а затем распространились на Европу и США. Сотрудникам рекомендовали работать из дома, пока компания рассылала уведомления.

Компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, представила сокращения как часть более широкой стратегии повышения эффективности компании при перенаправлении значительных инвестиций в искусственный интеллект.

В январе компания сообщила инвесторам, что ожидает капитальных затрат в 2026 году в размере от 115 до 135 миллиардов долларов, при этом рост будет обусловлен инвестициями в поддержку Meta Superintelligence Labs и ее основного бизнеса. Meta сообщила о выручке в размере 200,97 миллиардов долларов и чистой прибыли в размере 60,46 миллиардов долларов за 2025 год.

Реструктуризация подчеркивает, насколько резко крупнейшие компании Кремниевой долины перестраиваются вокруг искусственного интеллекта, даже несмотря на то, что многие из них остаются высокоприбыльными. В июне прошлого года Meta потратила 14,3 миллиарда долларов на приобретение Scale AI и наняла соучредителя Александра Вана для руководства своими инициативами в области ИИ. Компания переманила и других специалистов по ИИ, предлагая, по сообщениям, компенсационные пакеты в размере 100 миллионов долларов.

По данным компании, к концу 2025 года в Meta работало 78 865 сотрудников, что на 6% больше, чем годом ранее.

Некоторые сотрудники подписали петиции против программы Meta, которая будет использовать данные сотрудников для обучения внутренних инструментов искусственного интеллекта. СМИ также сообщали, что работники обменивались сообщениями удаленно и проверяли внутренние справочники, чтобы узнать, какие коллеги были уволены.

Генеральный директор Марк Цукерберг ранее заверил сотрудников, что не ожидает новых массовых увольнений в этом году, согласно внутренней служебной записке, которая оказалась в распоряжении журналистов.

Пострадавшие американские работники, как ожидается, получат выходное пособие в размере заработной платы за 16 недель.

Компания Meta не предоставила нового публичного заявления. В предыдущих заявлениях о реструктуризации в компании говорили, что команды регулярно вносят изменения, чтобы привести ресурсы в соответствие со своими целями.

В районе залива Сан-Франциско эти сокращения усугубляют и без того непрекращающуюся волну увольнений в технологических компаниях, которые одновременно активно инвестируют в центры обработки данных для искусственного интеллекта, микросхемы и квалифицированных специалистов.

