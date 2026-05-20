Цукерберг звільнив 8000 працівників за один день: решту навчатимуть АІ

20 травня компанія Meta почала звільнення близько 8000 співробітників, провівши одну з найбільших за останні роки кампаній зі скорочення робочих місць. Оскільки компанія Марка Цукерберга перенаправляє кошти і персонал на розвиток штучного інтелекту.

Скорочення становлять приблизно 10% від чисельності персоналу материнської компанії Facebook і відбуваються на тлі переведення близько 7000 співробітників з Менло-Парку в нові команди, що займаються розробкою штучного інтелекту, повідомляє SF Chronicle.

Скорочення штату були очікуваними після того, як у квітні компанія Meta повідомила співробітникам, що звільнення почнуться 20 травня.

Повідомлення почали розсилатися в Азії, а потім поширилися на Європу і США. Співробітникам рекомендували працювати з дому, поки компанія розсилала повідомлення.

Компанія Meta, що володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, представила скорочення як частину ширшої стратегії підвищення ефективності компанії під час перенаправлення значних інвестицій у штучний інтелект.

У січні компанія повідомила інвесторам, що очікує капітальних витрат у 2026 році в розмірі від 115 до 135 мільярдів доларів, водночас зростання буде зумовлене інвестиціями на підтримку Meta Superintelligence Labs і її основного бізнесу. Meta повідомила про виручку в розмірі 200,97 мільярдів доларів і чистий прибуток у розмірі 60,46 мільярдів доларів за 2025 рік.

Реструктуризація підкреслює, наскільки різко найбільші компанії Кремнієвої долини перебудовуються навколо штучного інтелекту, навіть незважаючи на те, що багато з них залишаються високоприбутковими. У червні минулого року Meta витратила 14,3 мільярда доларів на придбання Scale AI і найняла співзасновника Александра Вана для керівництва своїми ініціативами в галузі ШІ. Компанія переманила й інших фахівців зі ШІ, пропонуючи, за повідомленнями, компенсаційні пакети в розмірі 100 мільйонів доларів.

За даними компанії, до кінця 2025 року в Meta працювало 78 865 співробітників, що на 6% більше, ніж роком раніше.

Деякі співробітники підписали петиції проти програми Meta, яка буде використовувати дані співробітників для навчання внутрішніх інструментів штучного інтелекту. ЗМІ також повідомляли, що працівники обмінювалися повідомленнями віддалено і перевіряли внутрішні довідники, щоб дізнатися, яких колег було звільнено.

Генеральний директор Марк Цукерберг раніше запевнив співробітників, що не очікує нових масових звільнень цього року, згідно з внутрішньою службовою запискою, яка опинилася в розпорядженні журналістів.

Постраждалі американські працівники, як очікується, отримають вихідну допомогу в розмірі заробітної плати за 16 тижнів.

Компанія Meta не надала нової публічної заяви. У попередніх заявах про реструктуризацію в компанії говорили, що команди регулярно вносять зміни, щоб привести ресурси у відповідність зі своїми цілями.

У районі затоки Сан-Франциско ці скорочення посилюють і без того безперервну хвилю звільнень у технологічних компаніях, які водночас активно інвестують у центри обробки даних для штучного інтелекту, мікросхеми та кваліфікованих фахівців.

