Марк Цукерберг купив будинок у "Бункері мільярдерів" і став сусідом Іванки Трамп

"Бункер мільярдерів" називають острів Індіан-Крік у Південній Каліфорнії, де багатії та політики живуть своєю дуже заможною спільнотою. Раніше тут придбав нерухомість глава Amazon Джефф Безос.

Технологічний магнат Марк Цукерберг поповнив свій портфель нерухомості, який уже містить мега-особняки в Лейк-Тахо і Пало-Альто, а також на гавайському острові Кауаї, де, як пишуть таблоїди, він уже побудував справжній притулок на випадок апокаліпсису, пише Daily Beast.

Глава Meta і прихильник MAGA Марк Цукерберг щойно купив ще один мегаособняк, цього разу в тому ж районі Південної Флориди, де розташований розкішний будинок відпочинку Іванки Трамп, доньки президента США.

Бункер мільярдерів — це дуже ексклюзивний острів для багатіїв Фото: Google Maps

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на "джерела, знайомі з угодою", Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан завершують купівлю прибережної резиденції в Індіан-Крік.

Сума угоди не розголошується. Місцеві агенти з нерухомості оцінюють вартість резиденції площею 2 акра в суму від 150 до 200 мільйонів доларів.

Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер також придбали 2021 року комплекс із шістьма спальнями на цьому ексклюзивному острові, розташованому недалеко від Маямі-Біч і відомому в місцевому масштабі як "Бункер мільярдерів", за 24 мільйони доларів.

Серед інших відомих власників нерухомості на острові — генеральний директор Amazon Джефф Безос, колишній квотербек НФЛ Том Бреді, діджей Девід Гетта та інвестор Карл Ікан.

Купівля Цукерберга і Чан поповнює портфель нерухомості, який вже охоплює елітні об'єкти в каліфорнійських озерах Тахо і Пало-Альто, а також на гавайському острові Кауаї.

Марк Цукерберг віднедавна став великим фанатом Дональда Трампа Фото: Donald J. Trump/Х

Норман Браман, мільярдер-автодилер, живе зі своєю дружиною Ірмою по сусідству з новою нерухомістю Цукерберга у Флориді.

Ірма раніше розповідала журналістам, що Цукерберг збирається приєднатися до інших багатіїв у "бункері мільярдерів" уже до квітня. "Ми раді, що він із нами", — сказала вона.

Залишається незрозумілим, чи читали Брамани та інші мешканці Індіан-Крік будь-які повідомлення про проблеми Цукерберга із сусідами в Пало-Альто за останні кілька років.

Жителі цього каліфорнійського району скаржаться на те, що поступове скуповування засновником Facebook кількох сусідніх будинків фактично перетворило тихий житловий квартал на приватний будівельний майданчик.

Вони кажуть, що роки шуму, безладу, перекритих вулиць, великої присутності охорони і відеоспостереження зробили цей район менш схожим на звичайне місце для життя і більше на периметр приватної фортеці.

Нагадаємо, раніше таємничий покупець уклав угоду на 130 мільйонів доларів, щоб стати сусідом Джеффа Безоса. Раніше ця ділянка на острові Індіан-Крік у Маямі коштувала 200 мільйонів. Загалом на острові 41 будинок.

Також Фокус писав, що Марк Цукерберг будує величезний бункер на острові Кауаї на Гаваях. І інші дуже багаті люди також готуються до ймовірного апокаліпсису, або третьої світової війни.