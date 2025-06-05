Невідомий заплатив 130 мільйонів, щоб стати сусідом Джеффа Безоса в "бункері мільярдерів"

Таємничий покупець уклав угоду на 130 мільйонів доларів, щоб стати сусідом Джеффа Безоса після того, як на 70 мільйонів доларів впала вартість лота "Бункер мільярдера" на острові Індіан-Крік у Маямі. Загалом на острові 41 будинок.

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Про це пише Daily Mail.

"Бункер мільярдерів" називають острів Індіан-Крік у Флориді, де у власника Amazon три будинки. А нещодавно особняк купила і дочка Дональда Трампа з сім'єю.

Острів Індіан-Крік називають "Бункер мільярдерів" Фото: Google Maps

Згідно із записами про нерухомість, цими вихідними було ухвалено пропозицію щодо купівлі незабудованої ділянки в ультра-ексклюзивному районі Indian Creek Village у Маямі, де Безосу належать три з 41 будинку.

Ділянка площею менше двох акрів потрапила в заголовки газет, коли в грудні її виставили на продаж за приголомшливу суму в 200 мільйонів доларів. Її позиціонували як рідкісну можливість жити поруч з одним із найвпливовіших мільярдерів планети.

Коли покупець не знайшовся, запитувану ціну було знижено до 150 мільйонів доларів, а потім і до 130 мільйонів доларів. У 2018 році цю ділянку купили за 27,5 мільйона доларів.

Зірковий рієлтор Ілля Рєзнік відмовився обговорювати угоду, яка буде завершена тільки наприкінці цього місяця.

Але навіть у цьому разі ім'я покупця може не бути розкрито публічно, оскільки багаті магнати і знаменитості зазвичай приховують свої розкішні покупки нерухомості у Флориді за анонімними компаніями з обмеженою відповідальністю і трастами.

На Індіан-Крік живуть тільки обрані

"Ви швидше побачите яхту, що стоїть на якорі біля входу, ніж ім'я на документі про право власності. Конфіденційність — найвища розкіш на острові Індіан-Крік", — повідомило джерело у сфері нерухомості журналістам.

Джефф Безос переїхав на острів після того, як оголосив, що хоче бути ближче до своїх батьків і нареченої Лорен Санчес.

Загальна вартість нерухомості трьох будинків, які він придбав, становить колосальну суму в 237 мільйонів доларів.

Що таке "Бункер мільярдерів"

Острів Індіан-Крік — так званий "Бункер мільярдерів" — став улюбленим місцем відпочинку для технологічних магнатів, хедж-фондів і знаменитостей, які шукають максимальну конфіденційність, цілодобову охорону і розкішне життя на березі моря.

Новий особняк Безоса на острові "Бункер мільярдерів" Фото: тетрапод

Серед його багатих мешканців — Джаред Кушнер та Іванка Трамп, спортсмен Том Бреді, відомий інвестор Карл Айкан.

У цьому елітному анклаві є власне поліцейське управління і поле для гольфу, куди можна потрапити тільки на запрошення.

Нагадаємо, мільярдери купують і справжні бункери. Так, біля Вашингтона будують шикарний притулок для членів елітного клубу.

А 2022 року професор з університету Нью-Йорка розповідав, як консультував п'ятьох мільярдерів на таємній зустрічі з приводу того, як убезпечити себе в разі апокаліпсису, який вони іронічно називали Подією. Крім того, де краще будувати бункери, багатії всерйоз міркували про те, чи варто надягати електричні нашийники на персонал, щоб тримати їх під контролем.