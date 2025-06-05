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Стиль життя

Невідомий заплатив 130 мільйонів, щоб стати сусідом Джеффа Безоса в "бункері мільярдерів"

джефф безос, лорен санчес
Фото: Getty Images | У Джеффа Безоса з'явився новий таємничий сусід

Таємничий покупець уклав угоду на 130 мільйонів доларів, щоб стати сусідом Джеффа Безоса після того, як на 70 мільйонів доларів впала вартість лота "Бункер мільярдера" на острові Індіан-Крік у Маямі. Загалом на острові 41 будинок.

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Про це пише Daily Mail.

"Бункер мільярдерів" називають острів Індіан-Крік у Флориді, де у власника Amazon три будинки. А нещодавно особняк купила і дочка Дональда Трампа з сім'єю.

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Острів Індіан-Крік називають "Бункер мільярдерів"
Фото: Google Maps

Згідно із записами про нерухомість, цими вихідними було ухвалено пропозицію щодо купівлі незабудованої ділянки в ультра-ексклюзивному районі Indian Creek Village у Маямі, де Безосу належать три з 41 будинку.

Ділянка площею менше двох акрів потрапила в заголовки газет, коли в грудні її виставили на продаж за приголомшливу суму в 200 мільйонів доларів. Її позиціонували як рідкісну можливість жити поруч з одним із найвпливовіших мільярдерів планети.

Коли покупець не знайшовся, запитувану ціну було знижено до 150 мільйонів доларів, а потім і до 130 мільйонів доларів. У 2018 році цю ділянку купили за 27,5 мільйона доларів.

Зірковий рієлтор Ілля Рєзнік відмовився обговорювати угоду, яка буде завершена тільки наприкінці цього місяця.

Але навіть у цьому разі ім'я покупця може не бути розкрито публічно, оскільки багаті магнати і знаменитості зазвичай приховують свої розкішні покупки нерухомості у Флориді за анонімними компаніями з обмеженою відповідальністю і трастами.

На Індіан-Крік живуть тільки обрані

"Ви швидше побачите яхту, що стоїть на якорі біля входу, ніж ім'я на документі про право власності. Конфіденційність — найвища розкіш на острові Індіан-Крік", — повідомило джерело у сфері нерухомості журналістам.

Джефф Безос переїхав на острів після того, як оголосив, що хоче бути ближче до своїх батьків і нареченої Лорен Санчес.

Загальна вартість нерухомості трьох будинків, які він придбав, становить колосальну суму в 237 мільйонів доларів.

Що таке "Бункер мільярдерів"

Острів Індіан-Крік — так званий "Бункер мільярдерів" — став улюбленим місцем відпочинку для технологічних магнатів, хедж-фондів і знаменитостей, які шукають максимальну конфіденційність, цілодобову охорону і розкішне життя на березі моря.

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Новий особняк Безоса на острові "Бункер мільярдерів"
Фото: тетрапод

Серед його багатих мешканців — Джаред Кушнер та Іванка Трамп, спортсмен Том Бреді, відомий інвестор Карл Айкан.

У цьому елітному анклаві є власне поліцейське управління і поле для гольфу, куди можна потрапити тільки на запрошення.

Нагадаємо, мільярдери купують і справжні бункери. Так, біля Вашингтона будують шикарний притулок для членів елітного клубу.

А 2022 року професор з університету Нью-Йорка розповідав, як консультував п'ятьох мільярдерів на таємній зустрічі з приводу того, як убезпечити себе в разі апокаліпсису, який вони іронічно називали Подією. Крім того, де краще будувати бункери, багатії всерйоз міркували про те, чи варто надягати електричні нашийники на персонал, щоб тримати їх під контролем.