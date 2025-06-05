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Стиль жизни

Неизвестный заплатил 130 миллионов, чтобы стать соседом Джеффа Безоса в "бункере миллиардеров"

джефф безос, лорен санчес
Фото: Getty Images | У Джеффа Безоса появился новый таинственный сосед

Таинственный покупатель заключил сделку на 130 миллионов долларов, чтобы стать соседом Джеффа Безоса после того, как на 70 миллионов долларов упала стоимость лота "Бункер миллиардера" на острове Индиан-Крик в Майами. Всего на острове 41 дом.

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Об этом пишет Daily Mail.

"Бункером миллиардеров" называют остров Индиан-Крик в Флориде, где у владельца Amazon три дома. А недавно особняк купила и дочь Дональда Трампа с семьей.

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Остров Индиан-Крик называют "Бункером миллиардеров"
Фото: Google Maps

Согласно записям о недвижимости, в эти выходные было принято предложение о покупке незастроенного участка в ультра-эксклюзивном районе Indian Creek Village в Майами, где Безосу принадлежат три из 41 дома.

Участок площадью менее двух акров попал в заголовки газет, когда в декабре его выставили на продажу за ошеломляющую сумму в 200 миллионов долларов. Его позиционировали как редкую возможность жить рядом с одним из самых влиятельных миллиардеров планеты.

Когда покупатель не нашелся, запрашиваемая цена была снижена до 150 миллионов долларов, а затем и до 130 миллионов долларов. В 2018 году этот участок купили за 27,5 миллиона долларов.

Звездный риелтор Илья Резник отказался обсуждать сделку, которая будет завершена только в конце этого месяца.

Но даже в этом случае имя покупателя может не быть раскрыто публично, поскольку богатые магнаты и знаменитости обычно скрывают свои роскошные покупки недвижимости во Флориде за анонимными компаниями с ограниченной ответственностью и трастами.

На Индиан-Крик живут только избранные

"Вы скорее увидите яхту, стоящую на якоре у входа, чем имя на документе о праве собственности. Конфиденциальность — высшая роскошь на острове Индиан-Крик", — сообщил источник в сфере недвижимости журналистам.

Джефф Безос переехал на остров после того, как объявил, что хочет быть ближе к своим родителям и невесте Лорен Санчес.

Общая стоимость недвижимости трех домов, которые он приобрел, составляет колоссальную сумму в 237 миллионов долларов.

Что такое "Бункер миллиардеров"

Остров Индиан-Крик — так называемый "Бункер миллиардеров" — стал излюбленным местом отдыха для технологических магнатов, хедж-фондов и знаменитостей, ищущих максимальную конфиденциальность, круглосуточную охрану и роскошную жизнь на берегу моря.

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Новый особняк Безоса на острове "Бункер миллиардеров"
Фото: Alamy Stock Photo

Среди его богатых обитателей — Джаред Кушнер и Иванка Трамп, спортсмен Том Брэди, известный инвестор Карл Айкан.

В этом элитном анклаве есть собственное полицейское управление и поле для гольфа, куда можно попасть только по приглашению.

Напомним, миллиардеры покупают и настоящие бункеры. Так, возле Вашингтона строят шикарное убежище для членов элитного клуба.

А в 2022 году профессор из университета Нью-Йорка рассказывал, как консультировал пятерых миллиардеров на тайной встрече по поводу того, как обезопасить себя в случае апокалипсиса, который они иронично называли Событием. Кроме того, где лучше строить бункеры, богачи всерьез рассуждали о том, стоит ли надевать электрические ошейники на персонал, чтобы держать их под контролем.