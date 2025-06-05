Неизвестный заплатил 130 миллионов, чтобы стать соседом Джеффа Безоса в "бункере миллиардеров"

Таинственный покупатель заключил сделку на 130 миллионов долларов, чтобы стать соседом Джеффа Безоса после того, как на 70 миллионов долларов упала стоимость лота "Бункер миллиардера" на острове Индиан-Крик в Майами. Всего на острове 41 дом.

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Об этом пишет Daily Mail.

"Бункером миллиардеров" называют остров Индиан-Крик в Флориде, где у владельца Amazon три дома. А недавно особняк купила и дочь Дональда Трампа с семьей.

Остров Индиан-Крик называют "Бункером миллиардеров" Фото: Google Maps

Согласно записям о недвижимости, в эти выходные было принято предложение о покупке незастроенного участка в ультра-эксклюзивном районе Indian Creek Village в Майами, где Безосу принадлежат три из 41 дома.

Участок площадью менее двух акров попал в заголовки газет, когда в декабре его выставили на продажу за ошеломляющую сумму в 200 миллионов долларов. Его позиционировали как редкую возможность жить рядом с одним из самых влиятельных миллиардеров планеты.

Когда покупатель не нашелся, запрашиваемая цена была снижена до 150 миллионов долларов, а затем и до 130 миллионов долларов. В 2018 году этот участок купили за 27,5 миллиона долларов.

Звездный риелтор Илья Резник отказался обсуждать сделку, которая будет завершена только в конце этого месяца.

Но даже в этом случае имя покупателя может не быть раскрыто публично, поскольку богатые магнаты и знаменитости обычно скрывают свои роскошные покупки недвижимости во Флориде за анонимными компаниями с ограниченной ответственностью и трастами.

На Индиан-Крик живут только избранные

"Вы скорее увидите яхту, стоящую на якоре у входа, чем имя на документе о праве собственности. Конфиденциальность — высшая роскошь на острове Индиан-Крик", — сообщил источник в сфере недвижимости журналистам.

Джефф Безос переехал на остров после того, как объявил, что хочет быть ближе к своим родителям и невесте Лорен Санчес.

Общая стоимость недвижимости трех домов, которые он приобрел, составляет колоссальную сумму в 237 миллионов долларов.

Что такое "Бункер миллиардеров"

Остров Индиан-Крик — так называемый "Бункер миллиардеров" — стал излюбленным местом отдыха для технологических магнатов, хедж-фондов и знаменитостей, ищущих максимальную конфиденциальность, круглосуточную охрану и роскошную жизнь на берегу моря.

Новый особняк Безоса на острове "Бункер миллиардеров" Фото: Alamy Stock Photo

Среди его богатых обитателей — Джаред Кушнер и Иванка Трамп, спортсмен Том Брэди, известный инвестор Карл Айкан.

В этом элитном анклаве есть собственное полицейское управление и поле для гольфа, куда можно попасть только по приглашению.

Напомним, миллиардеры покупают и настоящие бункеры. Так, возле Вашингтона строят шикарное убежище для членов элитного клуба.

А в 2022 году профессор из университета Нью-Йорка рассказывал, как консультировал пятерых миллиардеров на тайной встрече по поводу того, как обезопасить себя в случае апокалипсиса, который они иронично называли Событием. Кроме того, где лучше строить бункеры, богачи всерьез рассуждали о том, стоит ли надевать электрические ошейники на персонал, чтобы держать их под контролем.