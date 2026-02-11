Марк Цукерберг купил дом в "Бункере миллиардеров" и стал соседом Иванки Трамп

"Бункером миллиардеров" называют остров Индиан-Крик в Южной Калифорнии, где богачи и политики живут своим очень состоятельным сообществом. Ранее тут приобрел недвижимость глава Amazon Джефф Безос.

Технологический магнат Марк Цукерберг пополнил свой портфель недвижимости, который уже включает в себя мега-особняки в Лейк-Тахо и Пало-Альто, а также на гавайском острове Кауаи, где, как пишут таблоиды, он уже построил настоящее убежище на случай апокалипсиса, пишет Daily Beast.

Глава Meta и сторонник MAGA Марк Цукерберг только что купил еще один мега-особняк, на этот раз в том же районе Южной Флориды, где находится роскошный дом отдыха Иванки Трамп, дочки президента США.

Бункер миллиардеров - это очень эксклюзивный остров для богачей Фото: Google Maps

Как сообщают СМИ со ссылкой на "источники, знакомые с сделкой", Цукерберг и его жена Присцилла Чан завершают покупку прибрежной резиденции в Индиан-Крик.

Сумма сделки не разглашается. Местные агенты по недвижимости оценивают стоимость резиденции площадью 2 акра в сумму от 150 до 200 миллионов долларов.

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер также приобрели в 2021 году комплекс с шестью спальнями на этом эксклюзивном острове, расположенном недалеко от Майами-Бич и известном в местном масштабе как "Бункер миллиардеров", за 24 миллиона долларов.

Среди других известных владельцев недвижимости на острове — генеральный директор Amazon Джефф Безос, бывший квотербек НФЛ Том Брэди, диджей Дэвид Гетта и инвестор Карл Икан.

Покупка Цукерберга и Чан пополняет портфель недвижимости, который уже включает в себя элитные объекты в калифорнийских озерах Тахо и Пало-Альто, а также на гавайском острове Кауаи.

Марк Цукерберг с недавних пор стал большим фанатом Дональда Трампа Фото: Donald J. Trump/Х

Норман Браман, миллиардер-автодилер, живет со своей женой Ирмой по соседству с новой недвижимостью Цукерберга во Флориде.

Ирма ранее рассказывала журналистам, что Цукерберг собирается присоединиться к прочим богачам в "бункере миллиардеров" уже к апрелю. "Мы рады, что он с нами", — сказала она.

Остается неясным, читали ли Браманы и прочие обитатели Индиан-Крик какие-либо сообщения о проблемах Цукерберга с соседями в Пало-Альто за последние несколько лет.

Жители этого калифорнийского района жалуются на то, что постепенная скупка основателем Facebook нескольких соседних домов фактически превратила тихий жилой квартал в частную строительную площадку.

Они говорят, что годы шума, беспорядка, перекрытых улиц, обширного присутствия охраны и видеонаблюдения сделали этот район менее похожим на обычное место для жизни и больше на периметр частной крепости.

Напомним, ранее таинственный покупатель заключил сделку на 130 миллионов долларов, чтобы стать соседом Джеффа Безоса. Ранее этот участок на острове Индиан-Крик в Майами стоил 200 миллионов. Всего на острове 41 дом.

Также Фокус писал, что Марк Цукерберг строит огромный бункер на острове Кауаи на Гавайях. И прочие очень богатые люди также готовятся к вероятному апокалипсису, или третей мировой войне.