В Украине резко снизился спрос на подержанные авто: какие модели продолжают покупать (фото)
Украинцы стали завозить меньше авто с пробегом из-за рубежа. Самыми популярными являются модели Volkswagen.
За май 2026 года первую регистрацию в Украине прошли 18 тысяч подержанных авто. Это на 8% меньше, чем в апреле и на 18% меньше, чем в мае 2025 года. Статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст импортируемых авто с пробегом в Украине — 9,4 года. Подавляющее большинство из них (58%) — бензиновые авто (в прошлом году они составляли 48%) Доля дизельных моделей составляет 19% (21% в 2025), электромобилей — 11% (22% в прошлом году), гибридов — 9% (6% в прошлом году), а авто с ГБО — 3%.
Самые популярные подержанные авто в Украине — модели Volkswagen. Лидерство сохраняет VW Golf, а на второе место поднялся кроссовер Volkswagen Tiguan. В тройку лучших также попал Nissan Rogue.
Самые популярные авто с пробегом в Украине за май 2026 года:
- Volkswagen Golf — 825 зарегистрированных авто.
- Volkswagen Tiguan — 737 ед.
- Nissan Rogue — 645 ед.
- Audi Q5 — 587 ед.
- Skoda Octavia — 555 ед.
- Renault Megane — 547 ед.
- Ford Escape — 410 ед.
- Volkswagen Passat — 392 ед.
- Nissan Qashqai — 347 ед.
- Mazda CX5 — 331 ед.
Между прочим, падение прослеживается и в сегменте новых автомобилей.
Также Фокус писал, что в Украину возвращается спрос на электрокары.