В Украине резко снизился спрос на подержанные авто: какие модели продолжают покупать (фото)

Украинцы стали завозить меньше авто с пробегом из-за рубежа. Самыми популярными являются модели Volkswagen.

За май 2026 года первую регистрацию в Украине прошли 18 тысяч подержанных авто. Это на 8% меньше, чем в апреле и на 18% меньше, чем в мае 2025 года. Статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf остается самым популярным авто с пробегом в Украине Фото: Volkswagen

Средний возраст импортируемых авто с пробегом в Украине — 9,4 года. Подавляющее большинство из них (58%) — бензиновые авто (в прошлом году они составляли 48%) Доля дизельных моделей составляет 19% (21% в 2025), электромобилей — 11% (22% в прошлом году), гибридов — 9% (6% в прошлом году), а авто с ГБО — 3%.

Самые популярные подержанные авто в Украине — модели Volkswagen. Лидерство сохраняет VW Golf, а на второе место поднялся кроссовер Volkswagen Tiguan. В тройку лучших также попал Nissan Rogue.

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Спрос на Volkswagen Tiguan вырос Фото: Volkswagen

Самые популярные авто с пробегом в Украине за май 2026 года:

Volkswagen Golf — 825 зарегистрированных авто. Volkswagen Tiguan — 737 ед. Nissan Rogue — 645 ед. Audi Q5 — 587 ед. Skoda Octavia — 555 ед. Renault Megane — 547 ед. Ford Escape — 410 ед. Volkswagen Passat — 392 ед. Nissan Qashqai — 347 ед. Mazda CX5 — 331 ед.

Между прочим, падение прослеживается и в сегменте новых автомобилей.

Также Фокус писал, что в Украину возвращается спрос на электрокары.