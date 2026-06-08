В Україні різко знизився попит на вживані авто: які моделі продовжують купувати (фото)

Українці стали завозити менше авто з пробігом із-за кордону. Найпопулярнішими є моделі Volkswagen.

За травень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 18 тисяч вживаних авто. Це на 8% менше, ніж у квітні та на 18% менше, аніж у травні 2025 року. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим авто з пробігом в Україні Фото: Volkswagen

Середній вік імпортованих авто з пробігом в Україні — 9,4 року. Переважна більшість із них (58%) — бензинові авто (у минулому році вони складали 48%) Частка дизельних моделей становить 19% (21% у 2025), електромобілів — 11% (22% торік), гібридів — 9% (6% торік), а авто з ГБО — 3%.

Найпопулярніші вживані авто в Україні — моделі Volkswagen. Лідерство зберігає VW Golf, а на друге місце піднявся кросовер Volkswagen Tiguan. До трійки кращих також потрапив Nissan Rogue.

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Попит на Volkswagen Tiguan зріс Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за травень 2026 року:

Volkswagen Golf — 825 зареєстрованих авто. Volkswagen Tiguan — 737 од. Nissan Rogue — 645 од. Audi Q5 — 587 од. Skoda Octavia — 555 од. Renault Megane — 547 од. Ford Escape — 410 од. Volkswagen Passat — 392 од. Nissan Qashqai — 347 од. Mazda CX5 — 331 од.

Між іншим, падіння прослідковується і у сегменті нових автомобілів.

Також Фокус писав, що в Україну повертається попит на електрокари.