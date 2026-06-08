В Україні різко знизився попит на вживані авто: які моделі продовжують купувати (фото)
Українці стали завозити менше авто з пробігом із-за кордону. Найпопулярнішими є моделі Volkswagen.
За травень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 18 тисяч вживаних авто. Це на 8% менше, ніж у квітні та на 18% менше, аніж у травні 2025 року. Статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Середній вік імпортованих авто з пробігом в Україні — 9,4 року. Переважна більшість із них (58%) — бензинові авто (у минулому році вони складали 48%) Частка дизельних моделей становить 19% (21% у 2025), електромобілів — 11% (22% торік), гібридів — 9% (6% торік), а авто з ГБО — 3%.
Найпопулярніші вживані авто в Україні — моделі Volkswagen. Лідерство зберігає VW Golf, а на друге місце піднявся кросовер Volkswagen Tiguan. До трійки кращих також потрапив Nissan Rogue.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за травень 2026 року:
- Volkswagen Golf — 825 зареєстрованих авто.
- Volkswagen Tiguan — 737 од.
- Nissan Rogue — 645 од.
- Audi Q5 — 587 од.
- Skoda Octavia — 555 од.
- Renault Megane — 547 од.
- Ford Escape — 410 од.
- Volkswagen Passat — 392 од.
- Nissan Qashqai — 347 од.
- Mazda CX5 — 331 од.
Між іншим, падіння прослідковується і у сегменті нових автомобілів.
Також Фокус писав, що в Україну повертається попит на електрокари.