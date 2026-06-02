Авторинок України продемонстрував падіння: які марки і моделі мають попит (фото)
У минулому місяці продажі нових авто в Україні суттєво просіли. Найчастіше українці купували Toyota та Renault.
За травень українці придбали 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 11% менше, ніж у квітні та на 18% менше, аніж у травні 2025 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Лідерство на ринку зберігає Toyota, попри падіння продажів на 29%. На друге місце піднявся бренд Skoda, який обігнав Renault.
Крім того, варто відзначити, що до десятки найкращих потрапили преміальні марки BMW та Audi, а також виробник електромобілів BYD. Найбільше зростання продемонстрував Nissan — на 18%.Важливо
Топ 10 лідерів українського авторинку за травень 2026 року:
- Toyota — 745 проданих авто (-29%).
- Skoda — 516 од. (+9%).
- Renault — 485 од. (-19%).
- Volkswagen — 380 од. (-38%).
- BMW — 320 од. (-1%).
- BYD — 312 од. (-18%).
- Hyundai- 301 од. (-13%).
- Mazda — 283 од. (-5%).
- Nissan — 238 од. (+18%).
- Audi — 181 од. (-28%).
Найпопулярніше авто в Україні незмінне — це Renault Duster. Усього за п'ять місяців в Україні придбали 27 тис. нових авто, що на 0,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
