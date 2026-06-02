Авторинок України продемонстрував падіння: які марки і моделі мають попит (фото)

Продажі нових авто в Україні знизилися

У минулому місяці продажі нових авто в Україні суттєво просіли. Найчастіше українці купували Toyota та Renault.

За травень українці придбали 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 11% менше, ніж у квітні та на 18% менше, аніж у травні 2025 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Лідерство на ринку зберігає Toyota, попри падіння продажів на 29%. На друге місце піднявся бренд Skoda, який обігнав Renault.

Крім того, варто відзначити, що до десятки найкращих потрапили преміальні марки BMW та Audi, а також виробник електромобілів BYD. Найбільше зростання продемонстрував Nissan — на 18%.

Топ 10 лідерів українського авторинку за травень 2026 року:

  1. Toyota — 745 проданих авто (-29%).
  2. Skoda — 516 од. (+9%).
  3. Renault — 485 од. (-19%).
  4. Volkswagen — 380 од. (-38%).
  5. BMW — 320 од. (-1%).
  6. BYD — 312 од. (-18%).
  7. Hyundai- 301 од. (-13%).
  8. Mazda — 283 од. (-5%).
  9. Nissan — 238 од. (+18%).
  10. Audi — 181 од. (-28%).

Найпопулярніше авто в Україні незмінне — це Renault Duster. Усього за п'ять місяців в Україні придбали 27 тис. нових авто, що на 0,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Раніше Фокус розповідав, що в Україну повертається попит на електромобілі.

Також ми писали, що на український ринок вийде флагманський кросовер MG.