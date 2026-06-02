Авторинок України продемонстрував падіння: які марки і моделі мають попит (фото)

У минулому місяці продажі нових авто в Україні суттєво просіли. Найчастіше українці купували Toyota та Renault.

За травень українці придбали 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 11% менше, ніж у квітні та на 18% менше, аніж у травні 2025 року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Лідерство на ринку зберігає Toyota, попри падіння продажів на 29%. На друге місце піднявся бренд Skoda, який обігнав Renault.

Renault Duster залишається лідером на ринку Фото: Renault

Крім того, варто відзначити, що до десятки найкращих потрапили преміальні марки BMW та Audi, а також виробник електромобілів BYD. Найбільше зростання продемонстрував Nissan — на 18%.

Важливо

Попит на нові кросовери в Україні б'є рекорди: найпопулярніші моделі (фото)

Топ 10 лідерів українського авторинку за травень 2026 року:

Toyota — 745 проданих авто (-29%). Skoda — 516 од. (+9%). Renault — 485 од. (-19%). Volkswagen — 380 од. (-38%). BMW — 320 од. (-1%). BYD — 312 од. (-18%). Hyundai- 301 од. (-13%). Mazda — 283 од. (-5%). Nissan — 238 од. (+18%). Audi — 181 од. (-28%).

Найпопулярніше авто в Україні незмінне — це Renault Duster. Усього за п'ять місяців в Україні придбали 27 тис. нових авто, що на 0,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Відео дня

Раніше Фокус розповідав, що в Україну повертається попит на електромобілі.

Також ми писали, що на український ринок вийде флагманський кросовер MG.