Авторынок Украины продемонстрировал падение: какие марки и модели пользуются спросом (фото)

В прошлом месяце продажи новых авто в Украине существенно просели. Чаще всего украинцы покупали Toyota и Renault.

За май украинцы приобрели 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11% меньше, чем в апреле и на 18% меньше, чем в мае 2025 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Лидерство на рынке сохраняет Toyota, несмотря на падение продаж на 29%. На второе место поднялся бренд Skoda, который обогнал Renault.

Renault Duster остается лидером на рынке Фото: Renault

Кроме того, стоит отметить, что в десятку лучших попали премиальные марки BMW и Audi, а также производитель электромобилей BYD. Наибольший рост продемонстрировал Nissan — на 18%.

Топ 10 лидеров украинского авторынка за май 2026 года:

Toyota — 745 проданных авто (-29%). Skoda — 516 ед. (+9%). Renault — 485 ед. (-19%). Volkswagen — 380 ед. (-38%). BMW — 320 ед. (-1%). BYD — 312 ед. (-18%). Hyundai — 301 ед. (-13%). Mazda — 283 ед. (-5%). Nissan — 238 ед. (+18%). Audi — 181 ед. (-28%).

Самое популярное авто в Украине неизменно — это Renault Duster. Всего за пять месяцев в Украине приобрели 27 тыс. новых авто, что на 0,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

