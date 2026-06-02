Авторынок Украины продемонстрировал падение: какие марки и модели пользуются спросом (фото)

В прошлом месяце продажи новых авто в Украине существенно просели. Чаще всего украинцы покупали Toyota и Renault.

За май украинцы приобрели 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11% меньше, чем в апреле и на 18% меньше, чем в мае 2025 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Лидерство на рынке сохраняет Toyota, несмотря на падение продаж на 29%. На второе место поднялся бренд Skoda, который обогнал Renault.

Кроме того, стоит отметить, что в десятку лучших попали премиальные марки BMW и Audi, а также производитель электромобилей BYD. Наибольший рост продемонстрировал Nissan — на 18%.

Топ 10 лидеров украинского авторынка за май 2026 года:

  1. Toyota — 745 проданных авто (-29%).
  2. Skoda — 516 ед. (+9%).
  3. Renault — 485 ед. (-19%).
  4. Volkswagen — 380 ед. (-38%).
  5. BMW — 320 ед. (-1%).
  6. BYD — 312 ед. (-18%).
  7. Hyundai — 301 ед. (-13%).
  8. Mazda — 283 ед. (-5%).
  9. Nissan — 238 ед. (+18%).
  10. Audi — 181 ед. (-28%).

Самое популярное авто в Украине неизменно — это Renault Duster. Всего за пять месяцев в Украине приобрели 27 тыс. новых авто, что на 0,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину возвращается спрос на электромобили.

Также мы писали, что на украинский рынок выйдет флагманский кроссовер MG.