Авторынок Украины продемонстрировал падение: какие марки и модели пользуются спросом (фото)
В прошлом месяце продажи новых авто в Украине существенно просели. Чаще всего украинцы покупали Toyota и Renault.
За май украинцы приобрели 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11% меньше, чем в апреле и на 18% меньше, чем в мае 2025 года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Лидерство на рынке сохраняет Toyota, несмотря на падение продаж на 29%. На второе место поднялся бренд Skoda, который обогнал Renault.
Кроме того, стоит отметить, что в десятку лучших попали премиальные марки BMW и Audi, а также производитель электромобилей BYD. Наибольший рост продемонстрировал Nissan — на 18%.Важно
Топ 10 лидеров украинского авторынка за май 2026 года:
- Toyota — 745 проданных авто (-29%).
- Skoda — 516 ед. (+9%).
- Renault — 485 ед. (-19%).
- Volkswagen — 380 ед. (-38%).
- BMW — 320 ед. (-1%).
- BYD — 312 ед. (-18%).
- Hyundai — 301 ед. (-13%).
- Mazda — 283 ед. (-5%).
- Nissan — 238 ед. (+18%).
- Audi — 181 ед. (-28%).
Самое популярное авто в Украине неизменно — это Renault Duster. Всего за пять месяцев в Украине приобрели 27 тыс. новых авто, что на 0,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
