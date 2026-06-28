Автовиробник Volkswagen закриває чотири заводи. Одними з основних причин називають падіння акцій до мінімуму за 16 років, тиск китайських конкурентів і мита США. Це змушує одного з автогігантів світу кардинально змінювати бізнес.

Німецький автоконцерн Volkswagen розглядає наймасштабнішу реструктуризацію за майже 90 років своєї історії. Компанія може скоротити до 100 тис. працівників і закрити чотири заводи в Німеччині. Про цей крок, як намагання подолати фінансовий тиск, конкуренцію з боку китайських автовиробників та наслідки американських мит, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, членів наглядової ради Volkswagen вже ознайомили з проєктом реорганізації. Остаточно його мають обговорити на засіданні 9 липня.

Які заводи можуть закрити

За попереднім планом, концерн поступово припинить виробництво на підприємствах у:

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Ганновері;

Цвіккау;

Емдені;

заводі Audi у Неккарзульмі.

Лише на цих виробничих майданчиках працюють понад 45 тис. людей.

При цьому нова програма виходить далеко за межі вже оголошеного скорочення 50 ти. робочих місць. Якщо всі заходи будуть реалізовані, загальна кількість звільнень може сягнути 100 тис. осіб, що стане найбільшою реструктуризацією в історії світового автопрому.

Для порівняння, подібні масштаби скорочень востаннє спостерігалися лише під час глибокої кризи General Motors напередодні банкрутства компанії 2009 року.

Volkswagen розглядає зміни Фото: Скриншот

Чому Volkswagen готує скорочення і закриває заводи

Концерн опинився під тиском одразу кількох факторів. І найболючішим викликом стала стрімка експансія китайських виробників електромобілів. Якщо 2020 року частка іноземних брендів на китайському ринку становила 57%, то 2025 року вона скоротилася до 32%.

Volkswagen, який роками був лідером китайського авторинку, у 2024 році поступився першим місцем компанії BYD, а вже у 2025-му опустився на третю позицію, пропустивши вперед ще й Geely.

Китайські виробники активно збільшують продажі й у Європі. Що є також фактором ризику для компанії. За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), частка таких брендів, як BYD, Chery, SAIC та Leapmotor, лише за рік подвоїлася.

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Додатковий тиск створюють американські мита на імпорт автомобілів, а також слабкий попит на електромобілі в Європі. Інвестиції скоротять, а структуру компанії змінять

За даними Reuters, генеральний директор Volkswagen Олівер Блюме разом із фінансовим директором Арно Антліцом планують докорінно змінити структуру концерну.

Зокрема, інвестиційну програму на найближчі п'ять років можуть скоротити приблизно на 15% — до трохи більше 130 млрд євро.

Також розглядається можливість виділення основного бренду Volkswagen і підрозділу з виробництва автокомпонентів в окремі структури.

Акції Volkswagen впали до мінімуму за 16 років. Головна проблема — слабкі продажі

Інвестори поки що скептично оцінюють перспективи такого плану. Після появи інформації про можливу масштабну реструктуризацію акції Volkswagen опустилися до найнижчого рівня за останні 16 років.

Представник одного з найбільших акціонерів компанії — інвестиційної групи Deka — Інго Шпайх вважає, що проблема Volkswagen полягає не лише у високих витратах.

"Високі витрати — це лише симптом, а не причина. Головна проблема — слабкі продажі. Volkswagen має запропонувати ринку привабливі автомобілі, на які буде високий попит. Тоді дискусія про витрати втратить актуальність", — заявив він Reuters.

Профспілки не змовчать

У самому Volkswagen офіційно не коментують інформацію про можливі скорочення, називаючи відповідні документи конфіденційними.

Втім, у компанії визнають, що концерну необхідні масштабні зміни.

"Уся група, включно з брендами та дочірніми компаніями, має пройти глибоку трансформацію", — заявив представник Volkswagen.

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Водночас робоча рада концерну, одна з найвпливовіших профспілок Німеччини IG Metall, а також влада федеральної землі Нижня Саксонія вже заявили, що виступатимуть проти закриття заводів і масових звільнень.

Станом на 2025 рік у Volkswagen працювали 667 164 співробітники, з яких майже 43% — у Німеччині. Якщо компанія реалізує нинішній план, скорочення можуть торкнутися близько 15% її світового персоналу.

Нагадаємо, раніше йшлося про електрокросовер Volkswagen вартістю 28 000 євро, який було представлено ще до офіційної презентації.