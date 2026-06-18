Топ-менеджмент Volkswagen побоюється за майбутнє компанії: 6 із 9 не вірять у краще

Керівництво Volkswagen Group, одного з найбільших автомобільних концернів у світі, вважає, що компанія опинилася під загрозою.

Анонімне опитування членів правління та наглядової ради свідчить про нестабільне становище найбільшого європейського автовиробника, повідомляє Manager Magazin, посилаючись на результати нещодавнього внутрішнього дослідження. Метою опитування був аналіз внутрішньої згуртованості, і його результати свідчать про глибоке занепокоєння щодо майбутнього компанії.

Шість із дев'яти членів правління вважають, що існування VW перебуває під загрозою. Троє інших охарактеризували ситуацію як напружену. Варіант відповіді "безпроблемний" не обрав ніхто. Жоден з учасників опитування не впевнений у тому, що все буде добре, і всі закликають до радикальних змін у стратегії.

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Діяльність німецького автогіганта на китайському та північноамериканському ринках також зазнала різкої критики. Зокрема, Volkswagen втрачає позиції в Китаї через слабкий попит, агресивну конкуренцію на місцевому ринку та швидкий перехід на електромобілі з програмним керуванням.

Тому група прискорює реалізацію своєї стратегії "у Китаї, для Китаю" за допомогою нових електромобілів, розроблених на місцевому рівні.

Водночас високі постійні витрати, складні корпоративні структури, витрати на реструктуризацію, інвестиції в програмне забезпечення та акумулятори, а також зниження рентабельності впливають на прибутковість. До цього додаються американські мита та геополітичні ризики. У 2025 році чистий прибуток компанії впав приблизно на 44% — до 6,9 млрд євро порівняно з 12,4 млрд роком раніше, також знизився виторг.

Як повідомляє InfoCar, у березні 2026 року Volkswagen Group оголосила про намір до 2030 року скоротити до 50 000 робочих місць у Німеччині, а один із заводів можуть взагалі перепрофілювати.

Щоб покращити ситуацію в компанії, Олівер Блуме, генеральний директор VW, вважає, що потрібно зосередитися на випуску моделей із кращим програмним забезпеченням та нижчою ціною (наприклад, новий Cupra Raval за 25 000 євро), які знову почнуть "захоплювати людей".

Нагадаємо, що електрокросовер Volkswagen вартістю 28 000 євро було представлено ще до офіційної презентації.

Також повідомлялося, що було виявлено 20-річний Volkswagen Passat із пробігом у мільйон кілометрів.