Топ-менеджмент Volkswagen опасается за будущее компании: 6 из 9 не верят в лучшее

Руководство Volkswagen Group, одного из крупнейших автомобильных концернов в мире, считают, что компания оказалась под угрозой.

Анонимный опрос членов правления и наблюдательного совета иллюстрирует шаткое положение крупнейшего европейского автопроизводителя, сообщает Manager Magazin, ссылаясь на результаты недавнего внутреннего исследования. Целью опроса был анализ внутренней сплоченности., и его результаты показывают глубокую обеспокоенность будущим компании.

Шесть из девяти членов правления считают, что существование VW находится под угрозой. Трое остальных описали ситуацию как напряженную. Вариант ответа "беспроблемный" не выбрал никто. Никто из участников опроса не уверен в том, что все будет хорошо, и все призывают к радикальным изменениям стратегии.

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Деятельность немецкого автогиганта на китайском и североамериканском рынках также подверглась резкой критике. В частности, Volkswagen теряет позиции в Китае из-за слабого спроса, агрессивной конкуренции на местном рынке и быстрого перехода к электромобилям с программным управлением.

Поэтому группа ускоряет свою стратегию "в Китае, для Китая" с помощью новых электромобилей, разработанных на местном уровне.

В то же время высокие постоянные издержки, сложные корпоративные структуры, затраты на реструктуризацию, инвестиции в программное обеспечение и батареи, а также снижение рентабельности влияют на прибыльность. К этому добавляются американские пошлины и геополитические риски. В 2025 году чистая прибыль компании упала примерно на 44% – до 6,9 млрд евро по сравнению с 12,4 млрд годом ранее, также снизилась выручка.

Как пишет InfoCar, в марте 2026 Volkswagen Group объявила о намерении к 2030 году сократить до 50 000 рабочих мест в Германии, а один из заводов могут вообще перепрофилировать.

Чтобы улучшить ситуацию в компании, Оливер Блуме, генеральный директор VW, считает, что нужно сосредоточиться на выпуске моделей с лучшим программным обеспечением и более низкой ценой (например, новый Cupra Raval за 25 000 евро), которые снова начнут "захватывать людей".

Напомним, электрокроссовер Volkswagen за 28 000 евро показали до презентации.

Также сообщалось, что обнаружен 20-летний Volkswagen Passat с пробегом в миллион километров.