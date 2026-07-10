Volkswagen скоротить модельний ряд удвічі: які автомобілі більше не зійдуть з конвеєра

Найбільший німецький автоконцерн Volkswagen Group представив масштабний план різкого скорочення обсягів діяльності, який буде впроваджуватися негайно.

Зокрема, конгломерат має намір скоротити модельний ряд усіх своїх брендів на 50 %, повідомляє Motor1.com. Залишаться лише найпопулярніші та найприбутковіші моделі на ринку.

На цьому скорочення не обмежаться. Кількість доступних опцій для решти моделей буде зменшено на 75%.

У компанії заявили, що надалі планують надавати пріоритет "продуктам і технологіям, які забезпечують найбільшу додану вартість для клієнтів та найбільший внесок у розвиток Групи".

Серед моделей, які вже зняті з виробництва, — мінівени Touareg і Touran. Наступного року така ж доля чекає на кабріолет T-Roc. Крім того, Audi нещодавно попрощалася з суперміні A1 та субкомпактним кросовером Q2. Протягом останніх кількох років також було знято з виробництва TT, R8 та Q8 E-Tron.

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Porsche припинила випуск моделей 718 Boxster і Cayman у жовтні минулого року і завершить виробництво оригінального Macan наприкінці цього місяця. Однак електрична версія Macan, як і майбутня електрична модель серії 718, залишаться в лінійці.

Вишенька на торті — скорочення річної виробничої потужності до 9 млн одиниць, незважаючи на те, що група VW до пандемії інвестувала кошти у збільшення загальної потужності до приблизно 12 млн автомобілів.

З початку пандемії COVID-19 вона вже скоротила потужності на два мільйони одиниць і тепер планує скоротити ще на мільйон.

На тлі чуток про скорочення виробництва компанія не коментує повідомлення про можливе закриття чотирьох заводів (у Цвіккау, Емдені, Ганновері та Неккарзульмі) та звільнення до 100 тисяч працівників.

Раніше повідомлялося, що керівництво Volkswagen побоюється за майбутнє компанії.

Шість із дев'яти членів правління вважають, що існування VW перебуває під загрозою. Троє інших охарактеризували ситуацію як напружену. Варіант відповіді "безпроблемний" не обрав ніхто. Жоден з учасників опитування не впевнений у тому, що все буде добре, і всі закликають до радикальних змін у стратегії.

Нагадаємо, що Volkswagen анонсував модель для тих, хто любить подорожі.