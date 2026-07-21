Volkswagen відроджує знаменитий недорогий седан 2000-х: перші подробиці (фото)

Седан Volkswagen Bora повертається на ринок. Недорога модель має великий багажник і оснащена 160-сильним турбомотором.

Новий Volkswagen Bora невдовзі презентують у Казахстані та продаватимуть у низці країн. Про це повідомляє сайт kolesa.kz.

Седан оснащений 160-сильним турбомотором Фото: Volkswagen

Відроджений VW Bora не є повністю новою моделлю — це експортна версія седана Volkswagen Sagitar L, який виробляють у Китаї. 4,8-метрове авто зовні не відрізнятиметься від побратима. У нього обтічний дизайн із вигнутим дахом, а фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.

У салоні встановлено великий сенсорний екран Фото: Volkswagen

У салоні Volkswagen Bora 2026 встановлять цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника складає 533 л.

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Комплектації моделі поки не відомі, проте відомо, що для авто пропонуватимуть матричні фари, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду та набір систем безпеки.

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Об"єм багажника становить 533 л Фото: autohome.com.cn

Новий Volkswagen Bora оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 160 к. с. і 250 Нм. Із 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займає 8,8 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

Перший Volkswagen Bora випускали з 1999 по 2008 рік Фото: Volkswagen

Нагадаємо, що під назвою Volkswagen Bora свого часу в Європі та Китаї продавали седан та універсал VW Jetta четвертого покоління. Модель випускали з 1999 по 2008 рік та комплектувалася чотири- та шестициліндровими бензиновими і дизельними двигунами потужністю до 204 сил.

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