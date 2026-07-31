Найди 10 отличий: Hyundai показал близнеца Kia Carens Clavis EV (видео)

Компания Hyundai представила концепт Neira, будущий электрический минивэн для индонезийского рынка.

Авто продемонстрировали на Международном автосалоне Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 года, сообщает AutoX.

Опытные автомобилисты сразу отметили сходство Neira с Kia Carens Clavis EV, и это неудивительно, поскольку концепт по сути является тем же автомобилем, но с эмблемами Hyundai и несколькими изменениями в дизайне.

Hyundai Neira EV Prototype

Экстерьер

Neira в целом повторяет форму и пропорции Kia Carens Clavis EV, но отличается видоизмененным передним бампером, другой решеткой радиатора с двумя рядами горизонтальных планок и более прямоугольной крышкой для зарядки.

Фирменные значки Kia заменены на логотипы Hyundai.

Профиль практически идентичен, хотя концепт получил новый дизайн легкосплавных дисков, хромированные дверные ручки и обновленные боковые накладки.

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Изменения в задней части также незначительны. Визуальные отличия ограничиваются измененным бампером, дополнительной серебристой отделкой и надписью Hyundai.

Фото: Hyundai

Интерьер

Дизайн приборной панели Hyundai Neira практически идентичен Carens Clavis EV, включая два 12,3-дюймовых дисплея, отдельную панель управления климат-контролем и "парящую" центральную консоль.

Hyundai выделил салон черной обивкой и логотипом на рулевом колесе с четырьмя точками, но в остальном мало что изменилось.

Концепт, представленный в Индонезии, имеет семиместную компоновку, соответствующую одной из конфигураций сидений, уже доступных для Carens Clavis EV.

Kia также предлагает шестиместную версию, оснащенную капитанскими креслами второго ряда.

Силовая установка

Технические характеристики концепта Neira компания Hyundai не пока не раскрывает. Однако все видимые детали указывают на то, что он может использовать ту же электрическую силовую установку, что и Carens Clavis EV.

Это означало бы выбор батарейных блоков емкостью 42 кВт⋅ч и 51,4 кВт⋅ч в паре с передним электродвигателем, развивающим крутящий момент 255 Нм. Мощность составляет 133 л.с. в версии с меньшей батареей и 168,6 л.с. — в версии с большей батареей.

Заявленный запас хода Carens Clavis EV, сертифицированный MIDC, составляет до 404 км с батареей 42 кВт⋅ч и 490 км с батареей 51,4 кВт⋅ч.

Время зарядки, вероятно, также останется неизменным. Для полной зарядки меньшей батареи от сети переменного тока мощностью 11 кВт требуется около четырех часов, а для более крупной — приблизительно четыре часа и 45 минут. Быстрое зарядное устройство постоянного тока мощностью 100 кВт может зарядить любую из батарей от 0 до 80% за 39 минут.

Новое детище компания Hyundai планирует представить в Индии к 2030 году.

А так выглядит Kia Carens Clavis EV для Индии

Напомним, новый Hyundai Kona рассекретили за год до премьеры.

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