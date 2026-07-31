Знайди 10 відмінностей: Hyundai представив близнюка Kia Carens Clavis EV (відео)

Компанія Hyundai представила концепт Neira — майбутній електричний мінівен для індонезійського ринку.

Автомобіль показали на Міжнародному автосалоні Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 року, повідомляє AutoX.

Досвідчені автомобілісти одразу помітили схожість Neira з Kia Carens Clavis EV, і це не дивно, оскільки цей концепт, по суті, є тим же автомобілем, але з емблемами Hyundai та кількома змінами в дизайні.

Прототип Hyundai Neira EV

Екстер'єр

Neira загалом повторює форму та пропорції Kia Carens Clavis EV, але відрізняється модифікованим переднім бампером, іншою решіткою радіатора з двома рядами горизонтальних планок та більш прямокутною кришкою для зарядки.

Фірмові значки Kia замінено на логотипи Hyundai.

Профіль практично ідентичний, хоча концепт отримав новий дизайн легкосплавних дисків, хромовані дверні ручки та оновлені бічні накладки.

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Зміни в задній частині також незначні. Візуальні відмінності обмежуються зміненим бампером, додатковою сріблястою обробкою та написом Hyundai.

Фото: Hyundai

Інтер'єр

Дизайн приладової панелі Hyundai Neira практично ідентичний дизайну Carens Clavis EV, включаючи два 12,3-дюймові дисплеї, окрему панель керування клімат-контролем та "парячу" центральну консоль.

Hyundai виділив салон чорною оббивкою та логотипом на кермі з чотирма крапками, але в іншому мало що змінилося.

Концепт, представлений в Індонезії, має семимісну компоновку, що відповідає одній із конфігурацій сидінь, які вже доступні для Carens Clavis EV.

Kia також пропонує шестимісну версію, оснащену капітанськими кріслами другого ряду.

Силова установка

Компанія Hyundai поки що не розкриває технічні характеристики концепт-кара Neira. Однак усі видимі деталі вказують на те, що він може використовувати ту саму електричну силову установку, що й Carens Clavis EV.

Це означало б вибір акумуляторних блоків ємністю 42 кВт⋅год і 51,4 кВт⋅год у поєднанні з переднім електродвигуном, що розвиває крутний момент 255 Нм. Потужність становить 133 к.с. у версії з меншою батареєю та 168,6 к.с. — у версії з більшою батареєю.

Заявлений запас ходу Carens Clavis EV, сертифікований MIDC, становить до 404 км з акумулятором на 42 кВт·год та 490 км з акумулятором на 51,4 кВт·год.

Час заряджання, ймовірно, також залишиться незмінним. Для повного заряджання меншої батареї від мережі змінного струму потужністю 11 кВт потрібно близько чотирьох годин, а для більшої — приблизно чотири години та 45 хвилин. Швидкий зарядний пристрій постійного струму потужністю 100 кВт може зарядити будь-яку з батарей від 0 до 80% за 39 хвилин.

Нову розробку компанія Hyundai планує представити в Індії до 2030 року.

А ось так виглядає Kia Carens Clavis EV для Індії

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