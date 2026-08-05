Не впізнати: новий Hyundai Elantra 2027 виходить на ринок (фото)

Седан Hyundai Elantra 2027 надійшов у продаж. Модель із авангардним дизайном зберегла бензинову та гібридну версії.

Новий Hyundai Elantra восьмого покоління почали продавати на батьківщині, в Південній Кореї (там модель відома під назвою Avante), а пізніше стартує його експорт. Про це повідомляється на сайті Hyundai.

Дизайн Hyundai Elantra зазнав кардинальних змін Фото: Hyundai

Hyundai Elantra 2027 підріс до 4765 мм в довжину при колісній базі 2750 мм, а також кардинально змінився зовні. У дизайні стало ще більше граней та кутів. Фари стали дворівневими, а крила серйозно розширені. Загострену задню частину підкреслюють тоненькі ліхтарі.

У салоні Hyundai Elantra встановили вузький цифровий щиток приладів зверху передньої панелі та великий (12,9 або 14,6 дюйма) тачскрін. У дорожчих версіях важіль КПП перенесли на кермову колонку та додали штучний інтелект у мультимедійну систему Pleos. Седан став просторіший, а об'єм його багажника зріс до 479 л.

Відео дня

У салоні встановили вузьку цифрову панель приладів і великий тачскрін Фото: Hyundai

Ціна Hyundai Elantra 2027 становить від 23 980 000 до 31 520 000 вон ($16 800 — 22 100). Базова комплектація включає клімат-контроль, камеру, парктронік, 10 подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь та керма.

Важливо

Знайди 10 відмінностей: Hyundai представив близнюка Kia Carens Clavis EV (відео)

Топовий варіант Inspiration додає безключовий доступ, шкіряне оздоблення, а також електропривід і вентиляцію передніх та підігрів задніх сидінь. За доплату пропонують панорамний дах, відеореєстратор та акустику Bang & Olufsen.

Комплектацію седана розширили Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra зберіг 2,0-літрову бензинову четвірку потужністю 149 к. с. та 1,6-літрову гібридну установку, потужність якої збільшили до 157 сил. У першому випадку встановлено варіатор, у другому — 6-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Між іншим, кардинально зміниться і новий Hyundai Kona. Кросовер третього покоління нещодавно розсекретили.

Також Фокус розповідав, що Volkswagen відроджує недорогий седан 2000-х.