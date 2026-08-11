Ціна $17 000 і витрата 2,8 л/100 км: у продаж надходить доступний седан Volkswagen (фото)
Новий Volkswagen ID.Era 5S виходить на ринок. Недорогий сімейний седан оснастили економною гібридною установкою.
Седан Volkswagen ID.Era 5S починають продавати в Китаї, адже там він виробляється. Його ціна становить від 115 900 до 145 900 юанів ($17 000 — 21 500). Про це повідомляє сайт Autohome.
Новачок є першим представником лінійки ID.Era (її створюють спільно з концерном SAIC) у кузові седан. У його дизайні поєднуються грані та аркоподібний дах, а фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами. За розмірами авто більше за Volkswagen Jetta, але менше за Passat.
Габарити Volkswagen ID.Era 5S:
- довжина – 4836 мм;
- ширина – 1880 мм;
- висота – 1505 мм;
- колісна база – 2766 мм.
У салоні Volkswagen ID.Era 5S встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін, а мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Передні сидіння розділені дворівневою консоллю.
Базова комплектація Volkswagen ID.Era 5S включає клімат-контроль, камеру та круїз-контроль, а топовий варіант отримав панорамний дах, камери кругового огляду, підігрів усіх сидінь,вентиляцію та масаж передніх крісел.
Новий Volkswagen ID.Era 5S є плагін-гібридом із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 109 к. с. та 177-сильним електромотором. Седан витрачає 2,8 л на 100 км і може подолати 160 км в електричному режимі, а сукупний запас ходу на бензині та електротязі складає 2000 км.
До речі, нещодавно розсекретили ще одного представника цього сімейства — електрокросовер Volkswagen ID.Era 5X.
Також Фокус розповідав, що на ринок виходить новий Hyundai Elantra. Седан вирізняється оригінальним дизайном.