Ціна $17 000 і витрата 2,8 л/100 км: у продаж надходить доступний седан Volkswagen (фото)

Новий Volkswagen ID.Era 5S виходить на ринок. Недорогий сімейний седан оснастили економною гібридною установкою.

Седан Volkswagen ID.Era 5S починають продавати в Китаї, адже там він виробляється. Його ціна становить від 115 900 до 145 900 юанів ($17 000 — 21 500). Про це повідомляє сайт Autohome.

Volkswagen ID.Era 5S витрачає усього 2,8 л на 100 км Фото: Volkswagen

Новачок є першим представником лінійки ID.Era (її створюють спільно з концерном SAIC) у кузові седан. У його дизайні поєднуються грані та аркоподібний дах, а фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами. За розмірами авто більше за Volkswagen Jetta, але менше за Passat.

Габарити Volkswagen ID.Era 5S:

довжина – 4836 мм;

ширина – 1880 мм;

висота – 1505 мм;

колісна база – 2766 мм.

Недорога модель отримала великий тачскрін Фото: Volkswagen

У салоні Volkswagen ID.Era 5S встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін, а мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Передні сидіння розділені дворівневою консоллю.

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Базова комплектація Volkswagen ID.Era 5S включає клімат-контроль, камеру та круїз-контроль, а топовий варіант отримав панорамний дах, камери кругового огляду, підігрів усіх сидінь,вентиляцію та масаж передніх крісел.

Комплектація Volkswagen ID.Era 5S небідна Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.Era 5S є плагін-гібридом із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 109 к. с. та 177-сильним електромотором. Седан витрачає 2,8 л на 100 км і може подолати 160 км в електричному режимі, а сукупний запас ходу на бензині та електротязі складає 2000 км.

До речі, нещодавно розсекретили ще одного представника цього сімейства — електрокросовер Volkswagen ID.Era 5X.

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