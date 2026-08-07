Доступніший за VW ID4: новий електрокросовер Volkswagen показали до презентації (фото)

Новий Volkswagen ID.Era 5X невдовзі розширить лінійку недорогих електрокарів марки. Кросовер отримає 208-сильний мотор.

Електромобіль Volkswagen ID.Era 5X презентують до кінця року в Китаї та планують продавати в Європі. Поки ж в інтернет потрапили його фото, повідомляє сайт CarNewsChina.

Недорогий компактний кросовер Volkswagen ID.Era 5X — перша електрична модель на новій платформі СМР, розробленій спільно з Xpeng. За розмірами він подібний до VW ID.4.

Авто отримає 208-сильний мотор Фото: CarNewsChina

Габарити Volkswagen ID.Era 5X:

довжина — 4560 мм;

ширина — 1896 мм;

висота — 1630 мм;

колісна база — 2815 мм;

маса — 1685 кг.

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На фото видно, що електрокросовер зовні схожий на старших братів Volkswagen ID.Era 8X та ID.Aura T6. Він вирізняється гранчастим дизайном із високим капотом, а його фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами. Топова версія отримає 19-дюймові диски і камери кругового огляду.

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Модель планують продавати в Європі Фото: CarNewsChina

Салон Volkswagen ID.Era 5X не показали, зате частково розкрили його характеристики. Електрокросовер отримає 208-сильний мотор на передній вісі, а його максимальну швидкість буде обмежено на позначці 175 км/год. LFP-батарею постачатиме CATL, проте її ємність та запас ходу електрокара поки тримають у секреті.

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