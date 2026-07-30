Старший брат VW ID.4: розкрито подробиці нового електрокросовера Volkswagen (фото)

Новий Volkswagen ID.Aura T6 готують до виходу на ринок. Доступний сімейний електрокросовер багато оснащений і має великий багажник.

Недорогий електромобіль Volkswagen ID.Aura T6 надійде в продаж до кінця року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Електрокросовер жебютує в 231-сильній версії Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.Aura T6 вирізняється нетиповим для марки гранчастим дизайном. У нього високий капот і товсті задні стійки даху, а вузькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами. Він суттєво більший за VW ID.4.

Недорога модель багато оснащена Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen ID.Aura T6:

довжина — 4811 мм;

ширина — 1879 мм;

висота — 1648 мм;

колісна база — 2836 мм.

Для задніх пасажирів встановили розкладні столики Фото: Volkswagen

У салоні встановили 10,25-дюймову цифрову панель приладів та 15,6-дюймовий тачскрін, є і проєкція на лобове скло. Мультимедійна система доповнена штучним інтелектом.

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Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю, а в задніх пасажирів є розкладні столики. Об'єм заднього багажника становить 576 л, а переднього — 90 л. Комплектація включає 19-дюймові диски, акустику з 18 динаміками, систему напівавтономного руху, а також електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь.

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Спереду є додатковий 90-літровий багажник Фото: Volkswagen

Електричний кросовер Volkswagen ID.Aura T6 дебютує у 231-сильній версії. Ємність батареї тримають у секреті, але відомо, що запас ходу електрокара перевищить 600 км.

До речі, нещодавно дебютував компактний доступний електрокросовер Volkswagen ID.Cross.

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