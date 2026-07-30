Старший брат VW ID.4: раскрыты подробности нового электрокроссовера Volkswagen (фото)

Новый Volkswagen ID.Aura T6 готовятся к выходу на рынок. Доступный семейный электрокроссовер отличается богатым оснащением и имеет просторный багажник.

Недорогой электромобиль Volkswagen ID.Aura T6 поступит в продажу до конца года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Электрокроссовер будет выпускаться в 231-сильной версии Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.Aura T6 отличается нетипичным для марки угловатым дизайном. У него высокий капот и толстые задние стойки крыши, а узкие фары и задние фонари соединены светодиодными полосами. Он значительно больше, чем VW ID.4.

Недорогая модель отличается богатым оснащением Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen ID.Aura T6:

длина — 4811 мм;

ширина — 1879 мм;

высота — 1648 мм;

колесная база — 2836 мм.

Для задних пассажиров установили откидные столики Фото: Volkswagen

В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран, а также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Мультимедийная система оснащена искусственным интеллектом.

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Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью, а у задних пассажиров есть откидные столики. Объем заднего багажника составляет 576 л, а переднего — 90 л. Комплектация включает 19-дюймовые диски, аудиосистему с 18 динамиками, систему полуавтономного вождения, а также электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж сидений.

Спереди имеется дополнительный багажник объемом 90 литров Фото: Volkswagen

Электрокроссовер Volkswagen ID.Aura T6 дебютирует в 231-сильной версии. Емкость аккумулятора держат в секрете, но известно, что запас хода электромобиля превысит 600 км.

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