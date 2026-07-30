Старший брат VW ID.4: раскрыты подробности нового электрокроссовера Volkswagen (фото)
Новый Volkswagen ID.Aura T6 готовятся к выходу на рынок. Доступный семейный электрокроссовер отличается богатым оснащением и имеет просторный багажник.
Недорогой электромобиль Volkswagen ID.Aura T6 поступит в продажу до конца года. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Volkswagen ID.Aura T6 отличается нетипичным для марки угловатым дизайном. У него высокий капот и толстые задние стойки крыши, а узкие фары и задние фонари соединены светодиодными полосами. Он значительно больше, чем VW ID.4.
Размеры Volkswagen ID.Aura T6:
- длина — 4811 мм;
- ширина — 1879 мм;
- высота — 1648 мм;
- колесная база — 2836 мм.
В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран, а также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Мультимедийная система оснащена искусственным интеллектом.
Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью, а у задних пассажиров есть откидные столики. Объем заднего багажника составляет 576 л, а переднего — 90 л. Комплектация включает 19-дюймовые диски, аудиосистему с 18 динамиками, систему полуавтономного вождения, а также электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж сидений.
Электрокроссовер Volkswagen ID.Aura T6 дебютирует в 231-сильной версии. Емкость аккумулятора держат в секрете, но известно, что запас хода электромобиля превысит 600 км.
Кстати, недавно состоялся дебют компактного и доступного электрокроссовера Volkswagen ID.Cross.
Также Фокус рассказывал о самом недорогом электрокроссовере Mercedes-Benz.