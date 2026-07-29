Запас ходу 657 км і великий екран: дебютував найдешевший електрокросовер Mercedes (відео)

У Варшаві презентували новий Mercedes-Benz GLA 2027. Компактний кросовер дебютував у електричному виконанні, проте збереже і двигуни внутрішнього згоряння.

Новий Mercedes GLA третього покоління — одна з 40 нових моделей, які готують до 140-річчя Mercedes-Benz. Він доступний для замовлення в Німеччині вже з 30 липня. Ціна Mercedes GLA стартує з 40 840 євро, тобто це найдешевший електрокросовер марки. Про авто розповіли на сайті німецького виробника.

Дизайн Mercedes GLA 2027

Кросовер Mercedes GLA зберігає знайомий стиль із плавними обводами кузова та вигнутим дахом. Разом із тим, передня частина тепер виконана у стилі старшого кросовера Mercedes GLC — з'явилася широка решітка радіатора з діодним підсвічуванням. Розкосі фари та крупні фари прикрашені емблемами Mercedes-Benz, а дверні ручки стали висувними.

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Кросовер дебютував у електричному виконанні Фото: Mercedes-Benz

В основі моделі лежить сучасна платформа ММА. Кросовер дещо підріс у розмірах порівняно з попередником.

Розміри Mercedes GLA 2027:

довжина — 4565 мм;

ширина — 1873 мм;

висота — 1604 мм;

колісна база — 2790 мм.

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Салон і комплектація Mercedes GLA 2027

Компонування інтер'єру Mercedes GLA кардинально змінили у сучасному стилі марки. На всю ширину передньої панелі встановлено величезний трисекційний екран Hyperscreen. Мультимедійну систему MBUX доповнили штучним інтелектом, а навігація базується на Google Maps. На екрані можна дивитися кіно чи спортивні трансляції. Крім того, покращили якість оздоблення та посилили шумоізоляцію.

На передній панелі встановили великий трисекційний екран Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes GLA 2027 став просторішим, а об'єм його багажника зріс до 410 л у звичайному стані та 1400 л — зі складеними задніми кріслами. Також в електрокара є 107-літровий відсік спереду.

Стандартним для GLA є панорамний дах зі змінним тонуванням, який підсвічується логотипами Mercedes-Benz. Також для моделі пропонують колісні диски діаметром до 20 дюйма, паркувальний автопілот, камери кругового огляду, 850-ватну акустику Burmester, адаптивні амортизатори та вдосконалену систему напівавтономного руху.

Кросовер просторіший за попередника Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes GLA, характеристики

Електромобіль Mercedes GLA дебютував у трьох модифікаціях:

GLA 200 electric — один мотор, задній привід, 225 к. с. і 335 Н∙м, батарея на 58 кВт∙год, 8,1 с до 100 км/год, максимальні 210 км/год, запас ходу до 447 км;

GLA 250+ electric — один мотор, задній привід, 272 к. с. і 335 Н∙м, батарея на 85 кВт∙год, 7,3 с до 100 км/год, максимальні 210 км/год, запас ходу до 657 км;

GLA 350 4Matic electric — два мотори, повний привід, 354 к. с. і 515 Н∙м, батарея на 85 кВт∙год, 5,4 с до 100 км/год, максимальні 210 км/год, запас ходу до 643 км.

800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку потужністю 320 кВт: додати 270 км запасу ходу можна за 10 хвилин, а зарядитися на 80% — за 22 хвилини. Крім того, є функція повербанка — можна живити від авто будинок.

Електрокар отримав 107-літровий передній багажник Фото: Mercedes-Benz

У 2027 році лінійку поповнять електричний варіант Mercedes GLA із батареєю на 71 кВт∙год та дві гібридні версії з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Гібрид також можна буде обрати з повним приводом.

До речі, невдовзі повернеться кабріолет Mercedes G-Class і його офіційні фото вже опублікували.

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