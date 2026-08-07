Дешевший за Duster: розкрито подробиці кросовера Nissan із витратою 4,8 л на 100 км (фото)

Сімейний кросовер Nissan NX7 готують до презентації. Недорога модель отримає плагін-гібридну установку та зможе проїхати 225 км на електротязі.

Новий Nissan NX7 дебютує в найближчі місяці, а поки опублікували офіційні фото кросовера і розсекретили деякі його подробиці. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер Nissan NX7 — ще один представник лінійки недорогих моделей китайського виробництва, створених спільно з Dongfeng. Це молодший брат Nissan NX8 зі схожим дизайном передньої та задньої частини: у нього дворівневі фари та ліхтарі на всю ширину кузова. Сімейний кросовер більший за Nissan X-Trail.

Nissan NX7 більший за X-Trail Фото: Nissan

Розміри Nissan NX7 2027:

довжина — 4785 мм;

ширина — 1932 мм;

висота — 1665 мм;

колісна база — 2815 мм;

маса — 1915 кг.

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Салон кросовера не показали, проте розкрили деталі його комплектації. Авто отримає 18-дюймові диски, панорамний дах, камери кругового огляду, а за доплату запропонують систему напівавтономного руху. Ціна Nissan NX7 буде нижчою, аніж у NX8 (він коштує від $22 000), тобто модель буде дешевшою за Renault Duster.

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Середня витрата пального складе 4,8 л на 100 км Фото: CarNewsChina

Першим дебютує плагін-гібрид Nissan NX7, хоча не виключена поява електричної версії. Він оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном на 98 к. с. та 228-сильним електромотором. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год, а середня витрата пального становить 4,8 л/100 км. Батарея на 40,95 кВт∙год дасть змогу проїхати 225 км на електротязі.

До речі, нещодавно в Україні з'явився інший представник цієї лінійки — електричний седан Nissan N7.

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