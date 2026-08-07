Дешевле Duster: раскрыты подробности о кроссовере Nissan с расходом 4,8 л на 100 км (фото)

Семейный кроссовер Nissan NX7 готовят к презентации. Недорогая модель будет оснащена плагин-гибридной установкой и сможет проехать 225 км на электротяге.

Новый Nissan NX7 дебютирует в ближайшие месяцы, а пока опубликованы официальные фото кроссовера и раскрыты некоторые подробности о нем. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер Nissan NX7 — ещё один представитель линейки недорогих моделей китайского производства, созданных совместно с Dongfeng. Это младший брат Nissan NX8 с похожим дизайном передней и задней частей: у него двухуровневые фары и задние фонари на всю ширину кузова. Семейный кроссовер больше, чем Nissan X-Trail.

Nissan NX7 больше, чем X-Trail Фото: Nissan

Размеры Nissan NX7 2027:

длина — 4785 мм;

ширина — 1932 мм;

высота — 1665 мм;

колесная база — 2815 мм;

масса — 1915 кг.

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Салон кроссовера не показали, однако раскрыли подробности его комплектации. Автомобиль получит 18-дюймовые диски, панорамную крышу, камеры кругового обзора, а за доплату предложат систему полуавтономного вождения. Цена Nissan NX7 будет ниже, чем у NX8 (он стоит от $22 000), то есть модель будет дешевле Renault Duster.

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Средний расход топлива составит 4,8 л на 100 км Фото: CarNewsChina

Первым дебютирует плагин-гибрид Nissan NX7, хотя не исключено появление электрической версии. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 к. с. и 228-сильным электромотором. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, а средний расход топлива составляет 4,8 л/100 км. Батарея емкостью 40,95 кВт∙ч позволит проехать 225 км на электротяге.

Кстати, недавно в Украине появился ещё один представитель этой линейки — электрический седан Nissan N7.

Также Фокус сообщал, что гибрид Nissan Qashqai установил мировой рекорд по запасу хода.