Самый экономичный гибрид: Nissan Qashqai установил новый мировой рекорд запаса хода (фото)

Кроссовер Nissan Qashqai попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своей экономичности. Гибрид проехал почти 2000 км на одном баке топлива.

Рекордный заезд на Nissan Qashqai 2026 прошел с 14 по 17 июля в Колумбии. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Для испытания был выбран гибрид Nissan Qashqai e-Power. В его силовой установке основную роль играет 190-сильный электромотор, приводящий в движение колеса. 1,5-литровый бензиновый двигатель выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию. Именно такой кроссовер в свое время побывал на тесте "Фокуса".

Это достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Qashqai e-Power преодолел расстояние от столицы Колумбии Боготы до побережья Карибского моря без дозаправки, а это 1980 км. На маршруте встречались участки с различными дорожными условиями и интенсивностью движения.

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Учитывая, что объем бензобака кроссовера составляет 55 л, средний расход топлива во время поездки составил всего 2,78 л на 100 км. Для справки: паспортный показатель — 4,1 л/100 км в смешанном цикле.

Nissan Qashqai e-Power оснащен гибридной установкой с бензиновым генератором Фото: Nissan

Автопробег контролировали представители Книги рекордов Гиннеса, которые на финише зафиксировали это достижение. Теперь Nissan Qashqai e-Power — гибридный кроссовер с наибольшим запасом хода (если не учитывать плагин-гибриды).

Кстати, на украинский рынок вышел новый Nissan X-Trail, который отныне доступен только в версии e-Power.

Также Фокус сообщал, что уникальный паровой мотоцикл установил ряд мировых рекордов скорости.