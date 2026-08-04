Доступные и экономичные: самые дешевые гибриды в Украине за 2026 год (фото)

На украинском рынке достаточно недорогих автомобилей с гибридными установками. Среди них — компактные модели, кроссоверы и даже авто с полным приводом.

Резкое подорожание топлива из-за войны в Иране подтолкнуло многих автомобилистов к выбору более экономичных машин. Конечно, среди них есть и гибриды, которые значительно экономичнее бензиновых моделей. Вопреки стереотипам, далеко не все они дорогие — на рынке достаточно доступных бензоэлектрических авто. Фокус выбрал самые дешевые новые гибриды в Украине.

В наш рейтинг вошли как более доступные "мягкие" гибриды (MHEV), так и обычные гибриды (HEV), которые стоят дороже, но отличаются меньшим расходом топлива. Плагин-гибриды (PHEV) обычно являются самыми дорогими из-за большой батареи, поэтому в топ-10 их нет.

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Suzuki Swift — от 868 000 гривен

Suzuki Swift Фото: Тарас Брязгунов

Хэтчбек Suzuki Swift — самый дешевый гибрид в Украине (MHEV). Его 1,2-литровый двигатель с 12-вольтовой "мягкой" гибридной установкой развивает 83 к.с. С вариатором расход составляет 4,9 л на 100 км в смешанном цикле. Комплектация неплохая – светодиодная оптика, кондиционер, адаптивный круиз-контроль, камера, партроник, подогрев сидений, контроль "слепых" зон и другие системы безопасности. Компактный автомобиль лучше всего подходит для города.

Ford Puma — от 975 000 гривен

Ford Puma Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Ford Puma — также является "мягким" гибридом, но с 48-вольтовой системой. В базовой комплектации 125-сильная установка с 1,0-литровым турбомотором идет с механической коробкой передач, а вот версия с роботом стоит от 1 101 160 гривен. Средний расход топлива — 5,3–6,0 л/100 км. Самый дешевый Ford Puma оснащен фарами Full LED, 17-дюймовые диски, запуск с кнопки, климат-контроль, камеру, парктроник, большой 12,8-дюймовый тачскрин, подогрев сидений и руля, набор систем безопасности, датчики дождя и света. "Фишка" Puma — превосходная управляемость, также у него большой 456-литровый багажник.

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Citroen C3 — от 1 022 600 гривен

Citroen C3 Фото: Stellantis

Новый Citroen C3 — это кросс-хэтчбек с увеличенным клиренсом, доступный в 110-сильной версии с 1,2-литровым турбодвигателем, гибридной установкой MHEV и 6-ступенчатой роботизированной КПП. Комбинированный расход топлива — 4,7 л/100 км. Гибрид предлагается только в самой богатой комплектации Max с системами безопасности, климат-контролем, датчиками дождя и света, парктроником, камерой, подогревом руля и сидений.

Chery Tiggo 4 Hybrid — от 1 039 000 гривен

Chery Tiggo 4 Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 4 — самый дешевый гибрид HEV в Украине. Его 1,5-литровый бензиновый двигатель и электродвигатель развивают 204 к. с. Автомобиль довольно динамичный и расходует в среднем 5,3 л на 100 км. Модель предлагается в комплектации Luxury с бесключевым доступом, отделкой экокожей, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, подогревом сидений, адаптивным круиз-контролем и системами безопасности.

MG ZS HEV+ — от 1 048 764 гривен

MG ZS HEV+ Фото: Тарас Брязгунов

MG ZS HEV+ — ещё один доступный гибрид с мощной силовой установкой. 1,5-литровый бензиновый четырёхцилиндровый двигатель и электродвигатель в совокупности развивают 197 сил и позволяют разгоняться до сотни за 8,7 с. Силовая установка имеет немало режимов работы, а средний расход топлива составляет 5,1 л/100 км. Кроссовер просторный и неплохо оснащён – в базовой комплектации есть климат-контроль, круиз-контроль, камера, парктроник, датчик освещённости, системы безопасности.

Opel Frontera — от 1 108 000 гривен

Opel Frontera Фото: Тарас Брязгунов

Возрожденный Opel Frontera стал недорогим семейным кроссовером с просторным салоном и багажником объемом 460 литров. Он доступен в 1,2-литровой 145-сильной версии с "мягкой" гибридной установкой и роботизированной КПП. В среднем Frontera расходует 6 л на 100 км. Самый дешевый гибрид оснащен климат-контролем, круиз-контролем, датчиками дождя и света, парктроником, камерой, подогревом сидений и руля.

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Kia Xceed — от 1 130 000 гривен

Kia XCeed Фото: Kia

4,4-метровый кросс-хэтчбек С-класса отличается оригинальным дизайном и предлагается в 115-сильной версии с 1,0-литровым турбодвигателем и системой MHEV. С 7-ступенчатой автоматической коробкой расход составляет 6,3 л/100 км. Kia Xceed оснащён климат-контролем, подогревом сидений и рулевого колеса, парктроником, камерой, адаптивным круиз-контролем, датчиками освещённости и дождя.

Renault Duster — от 1 1145 000 гривен

Renault Duster Фото: Renault

Новый Renault Duster доступен также в 1,2-литровой 130-сильной версии с "мягкой" гибридной установкой, причем эта версия оснащена 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Кроссовер расходует в среднем 5,7 л на 100 км и отличается неплохой проходимостью. Базовая комплектация включает кондиционер, круиз-контроль, камеру, парковочные сенсоры, датчики света и дождя.

Renault Symbioz — от 1 176 900 гривен

Renault Symbioz Фото: Татьяна Собченко

Новый Renault Symbioz в Украине предлагается только в гибридных вариантах. 1,3-литровый турбодвигатель с "мягкой" гибридной установкой развивает 140 к.с. и в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач расходует 6,4 л/100 км. Кроссовер довольно просторный, имеет регулируемые задние сиденья и большой багажник объемом 582–695 л. Он оснащен бесключевым доступом, климат-контролем, круиз-контролем, камерой, парктроником, подогревом сидений, датчиками дождя и света. "Полноценный" гибрид (HEV) стоит дороже — его цена начинается с 1 356 700 гривен.

Toyota Yaris Cross — 1 216 000 гривен

Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

Самый недорогой кроссовер Toyota в Украине оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем, которые в сумме развивают 116 сил. Комбинированный расход топлива с вариатором — 3,8 л на 100 км. Toyota Yaris Cross — небольшой и маневренный автомобиль. Базовая комплектация включает климат-контроль, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, датчики освещенности и дождя, а также комплекс систем безопасности.

Кстати, на украинский рынок поступил новый Nissan X-Trail 2026 года, который доступен исключительно в гибридных версиях.

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