Оптимальный выбор в 2026 году: названы лучшие новые электромобили (фото)

Британские эксперты определили лучшие новые электромобили. В рейтинг вошли кроссоверы, недорогие городские автомобили и модели премиум-класса.

Спрос на электромобили в мире продолжает расти, и на рынке появляется всё больше новых моделей. Британское издание Auto Express определило лучшие из них.

Лучшие электромобили 2026 года были определены по результатам тест-драйвов десятков моделей. При этом учитывались не только запас хода и скорость зарядки, но и практичность, управляемость, современные технологии и стоимость.

10-е место — FIAT Grande Panda

FIAT Grande Panda Фото: Stellantis

Новый FIAT Grande Panda — один из самых доступных электромобилей на европейском рынке. Компактный автомобиль отлично маневрирует на городских улицах и при этом достаточно комфортабелен. У него вместительный багажник объемом 412 литров, а запас хода достигает 320 км.

Відео дня

Плюсы:

невысокая цена;

хорошая маневренность.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

не самая лучшая динамика.

Важно

Прослужат долго: 4 лучших авто 2026 года для тех, кто умеет считать деньги

9-е место — Renault 5

Renault 5 Фото: Renault

Недорогой электромобиль Renault 5 сочетает в себе ретро-дизайн и современный практичный интерьер. По меркам В-класса у него приличный багажник объемом 326 л. Хэтчбек имеет мягкую подвеску и неплохо управляется, а его запас хода составляет 400 км.

Плюсы:

доступная цена;

неплохая управляемость.

Минусы:

неудобная погрузка багажа.

8-е место — Volvo EX60

Volvo EX60 Фото: Volvo

Новый Volvo EX60 — самый совершенный электромобиль этой марки. Он оснащён целым набором современных технологий, имеет запас хода до 800 км и поддерживает быструю зарядку мощностью 370 Вт. Кроме того, кроссовер тихий, комфортабельный и имеет большой багажник объемом 523 л.

Плюсы:

высокий уровень технологий;

большой запас хода.

Минусы:

довольно дорогой.

7-е место — MG 4 Urban

MG 4 Urban Фото: MG

Новый MG 4 Urban — недорогой электромобиль с запасом хода до 415 км. Хэтчбек просторный для своих размеров, хорошо оснащен и имеет огромный багажник объемом 577 литров. Он маневренный и довольно комфортный.

Плюсы:

невысокая цена;

неплохая комплектация;

просторный салон и багажник.

Минусы:

неудовлетворительная управляемость.

6-е место — Citroën e-C5 Aircross

Citroën C5 Aircross Фото: Тарас Брязгунов

Новый Citroen C5 Aircross впервые получил электрическую версию, запас хода которой с самой ёмкой батареей достигает 680 км. Как и гибридная версия, электрокроссовер отличается исключительной плавностью хода и тишиной. Кроме того, он более просторный, чем модель первого поколения, и имеет большой багажник объемом 565 л.

Плюсы:

комфортная езда;

просторный салон.

Минусы:

не самая лучшая управляемость.

5-е место — Mercedes CLA

Mercedes CLA Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes CLA дебютировал в качестве электромобиля. Стильный обтекаемый седан способен преодолеть 740 без подзарядки. У него инновационный интерьер с большим экраном на всю ширину приборной панели и превосходной шумоизоляцией, а подвеска чрезвычайно комфортная.

Плюсы:

большой запас хода;

комфортная езда.

Минусы:

есть более просторные аналоги.

4-е место — Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Электрокроссовер Skoda Elroq отличается доступной ценой, практичным и продуманным салоном, а также вместительным багажником объемом 470 литров. Его запас хода составляет 560 км, а топовая версия довольно динамична — разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с.

Плюсы:

просторный и функциональный интерьер;

хорошее соотношение цены и качества.

Минусы:

неинформативные тормоза;

за тепловой насос нужно доплатить.

3-е место — CUPRA Raval

CUPRA Raval Фото: Cupra

Новая CUPRA Raval — стильный молодежный электромобиль за 26 000 евро. Хэтчбек отлично управляется, а самая мощная 223-сильная версия VZ разгоняется до сотни за 6,8 с. Запас хода достигает 445 км. Для своего размера автомобиль просторный, а объём его багажника составляет 441 л.

Плюсы:

хорошая управляемость;

невысокая цена;

просторный салон.

Минусы:

медленная зарядка.

2-е место — BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Электрокроссовер BMW iX3 — первый представитель нового семейства Neue Klasse, который оказался на удивление удачным. Он способен преодолеть 800 км без подзарядки и быстро заряжается, а также отличается прекрасно настроенным шасси и высокотехнологичным интерьером.

Плюсы:

большой запас хода;

хорошая управляемость.

Минусы:

линейка версий не слишком разнообразна.

Важно

BMW показала роскошный семейный кроссовер с большим телевизором в салоне (фото)

1-е место — Nissan Leaf

Nissan Leaf Фото: Nissan

Новый Nissan Leaf стал электрокроссовером с более мощными двигателями и запасом хода до 600 км. Он стал более просторным внутри, более тихим и имеет багажник объемом 437 литров. При этом электромобиль остается относительно недорогим.

Плюсы:

невысокая цена;

значительный запас хода;

комфортная езда.

Минусы:

медленная зарядка;

качество отделки.

Ранее "Фокус" рассказывал о лучших дизельных автомобилях 2026 года.

Кроме того, мы писали о лучших подержанных автомобилях возрастом 10 лет.