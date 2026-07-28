Оптимальный выбор в 2026 году: названы лучшие новые электромобили (фото)
Британские эксперты определили лучшие новые электромобили. В рейтинг вошли кроссоверы, недорогие городские автомобили и модели премиум-класса.
Спрос на электромобили в мире продолжает расти, и на рынке появляется всё больше новых моделей. Британское издание Auto Express определило лучшие из них.
Лучшие электромобили 2026 года были определены по результатам тест-драйвов десятков моделей. При этом учитывались не только запас хода и скорость зарядки, но и практичность, управляемость, современные технологии и стоимость.
10-е место — FIAT Grande Panda
Новый FIAT Grande Panda — один из самых доступных электромобилей на европейском рынке. Компактный автомобиль отлично маневрирует на городских улицах и при этом достаточно комфортабелен. У него вместительный багажник объемом 412 литров, а запас хода достигает 320 км.
Плюсы:
- невысокая цена;
- хорошая маневренность.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- не самая лучшая динамика.
9-е место — Renault 5
Недорогой электромобиль Renault 5 сочетает в себе ретро-дизайн и современный практичный интерьер. По меркам В-класса у него приличный багажник объемом 326 л. Хэтчбек имеет мягкую подвеску и неплохо управляется, а его запас хода составляет 400 км.
Плюсы:
- доступная цена;
- неплохая управляемость.
Минусы:
- неудобная погрузка багажа.
8-е место — Volvo EX60
Новый Volvo EX60 — самый совершенный электромобиль этой марки. Он оснащён целым набором современных технологий, имеет запас хода до 800 км и поддерживает быструю зарядку мощностью 370 Вт. Кроме того, кроссовер тихий, комфортабельный и имеет большой багажник объемом 523 л.
Плюсы:
- высокий уровень технологий;
- большой запас хода.
Минусы:
- довольно дорогой.
7-е место — MG 4 Urban
Новый MG 4 Urban — недорогой электромобиль с запасом хода до 415 км. Хэтчбек просторный для своих размеров, хорошо оснащен и имеет огромный багажник объемом 577 литров. Он маневренный и довольно комфортный.
Плюсы:
- невысокая цена;
- неплохая комплектация;
- просторный салон и багажник.
Минусы:
- неудовлетворительная управляемость.
6-е место — Citroën e-C5 Aircross
Новый Citroen C5 Aircross впервые получил электрическую версию, запас хода которой с самой ёмкой батареей достигает 680 км. Как и гибридная версия, электрокроссовер отличается исключительной плавностью хода и тишиной. Кроме того, он более просторный, чем модель первого поколения, и имеет большой багажник объемом 565 л.
Плюсы:
- комфортная езда;
- просторный салон.
Минусы:
- не самая лучшая управляемость.
5-е место — Mercedes CLA
Новый Mercedes CLA дебютировал в качестве электромобиля. Стильный обтекаемый седан способен преодолеть 740 без подзарядки. У него инновационный интерьер с большим экраном на всю ширину приборной панели и превосходной шумоизоляцией, а подвеска чрезвычайно комфортная.
Плюсы:
- большой запас хода;
- комфортная езда.
Минусы:
- есть более просторные аналоги.
4-е место — Skoda Elroq
Электрокроссовер Skoda Elroq отличается доступной ценой, практичным и продуманным салоном, а также вместительным багажником объемом 470 литров. Его запас хода составляет 560 км, а топовая версия довольно динамична — разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с.
Плюсы:
- просторный и функциональный интерьер;
- хорошее соотношение цены и качества.
Минусы:
- неинформативные тормоза;
- за тепловой насос нужно доплатить.
3-е место — CUPRA Raval
Новая CUPRA Raval — стильный молодежный электромобиль за 26 000 евро. Хэтчбек отлично управляется, а самая мощная 223-сильная версия VZ разгоняется до сотни за 6,8 с. Запас хода достигает 445 км. Для своего размера автомобиль просторный, а объём его багажника составляет 441 л.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- невысокая цена;
- просторный салон.
Минусы:
- медленная зарядка.
2-е место — BMW iX3
Электрокроссовер BMW iX3 — первый представитель нового семейства Neue Klasse, который оказался на удивление удачным. Он способен преодолеть 800 км без подзарядки и быстро заряжается, а также отличается прекрасно настроенным шасси и высокотехнологичным интерьером.
Плюсы:
- большой запас хода;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- линейка версий не слишком разнообразна.
1-е место — Nissan Leaf
Новый Nissan Leaf стал электрокроссовером с более мощными двигателями и запасом хода до 600 км. Он стал более просторным внутри, более тихим и имеет багажник объемом 437 литров. При этом электромобиль остается относительно недорогим.
Плюсы:
- невысокая цена;
- значительный запас хода;
- комфортная езда.
Минусы:
- медленная зарядка;
- качество отделки.
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