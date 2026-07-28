Оптимальний вибір у 2026 році: названо найкращі нові електромобілі (фото)
Британські експерти визначили найкращі нові електромобілі. До рейтингу потрапили кросовери, недорогі міські авто та преміальні моделі.
Попит на електрокари у світі продовжує зростати і на ринку з’являється все більше нових моделей. Британське видання Auto Express визначило найкращі з них.
Найкращі електромобілі 2026 року назвали за результатами тест-драйвів десятків моделей. До уваги бралися не лише запас ходу чи швидкість зарядки, а й практичність, керованість, сучасні технології та вартість.
10 місце – FIAT Grande Panda
Новий FIAT Grande Panda – один із найдоступніших електрокарів на європейському ринку. Компактне авто чудово маневрує на міських вулиць і при цьому доволі комфортабельне. У нього місткий 412-літровий багажник, а запас ходу сягає 320 км.
Плюси:
- невисока ціна;
- гарна маневреність.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- не найкраща динаміка.
9 місце – Renault 5
Недорогий електромобіль Renault 5 поєднує ретродизайн із сучасним практичним інтер’єром. За мірками В-класу, у нього пристойний багажник на 326 л. Хетчбек має мяку підвіску та непогано керується, а його запас ходу становить 400 км.
Плюси:
- розумна ціна;
- непогана керованість.
Мінуси:
- незручне завантаження багажу.
8 місце – Volvo EX60
Новий Volvo EX60 – найдосконаліший електрокар марки. Він отримав цілий набір сучасних технологій, має запас ходу до 800 км та підтримує швидку зарядку на 370 Вт. До того ж, кросовер тихий, комфортабельний і має великий багажник об’ємом 523 л.
Плюси:
- високий рівень технологій;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- доволі дорогий.
7 місце – MG 4 Urban
Новий MG 4 Urban – дешевий електрокар із запасом ходу до 415 км. Хетчбек просторий для своїх розмірів, багато оснащений та має величезний 577-літровий багажник. Він маневровий і доволі комфортний.
Плюси:
- невисока ціна;
- непогана комплектація;
- просторі салон і багажник.
Мінуси:
- нецікава керованість.
6 місце – Citroen e-C5 Aircross
Новий Citroen C5 Aircross уперше отримав електричну модифікацію, запас ходу якої сягає 680 км із найбільшою батареєю. Як і гібридний варіант, електрокросовер надзвичайно м’який та тихий. А ще він просторіший за модель першого покоління та має великий багажник об’ємом 565 л.
Плюси:
- комфортабельна їзда;
- просторий салон.
Мінуси:
- не найкраща керованість.
5 місце – Mercedes CLA
Новий Mercedes CLA дебютував як електромобіль. Стильний обтічний седан може подолати 740 без підзарядки. У нього інноваційний інтер'єр із великим екраном на всю ширину передньої панелі та чудовою шумоізоляцією, а підвіска надзвичайно комфортна.
Плюси:
- великий запас ходу;
- комфортабельна їзда.
Мінуси:
- є просторіші аналоги.
4 місце — Skoda Elroq
Електрокросовер Skoda Elroq недорогий та має практичний продуманий салон і чималий 470-літровий багажник. Його запас ходу сягає 560 км, а топовий варіант доволі швидкий — 5,4 с до 100 км/год.
Плюси:
- просторий і функціональний інтер'єр;
- гарне поєднання ціни та якості.
Мінуси:
- неінформативні гальма;
- за тепловий насос потрібно доплатити.
3 місце — CUPRA Raval
Новий CUPRA Raval — стильний молодіжний електрокар за 26 000 євро. Хетчбек чудово керується, а найпотужніший 223-сильний варіант VZ стартує до сотні за 6,8 с. Запас ходу сягає 445 км. Для свого розміру авто просторе, а об'єм його багажника становить 441 л.
Плюси:
- гарна керованість;
- невисока ціна;
- просторий салон.
Мінуси:
- повільна зарядка.
2 місце — BMW iX3
Електрокросовер BMW iX3 — перший представник нового сімейства Neue Klasse, який вийшов напрочуд вдалим. Він здатен проїхати 800 км без підзарядки і швидко заряджається, а також має чудово налаштоване шасі та високотехнологічний інтер'єр.
Плюси:
- великий запас ходу;
- гарна керованість.
Мінуси:
- лінійка версій не надто різноманітна.
1 місце — Nissan Leaf
Новий Nissan Leaf став електрокросовером з потужнішими моторами та запасом ходу до 600 км. Він став просторішим усередині, тихішим та має 437-літровий багажник. При цьому електромобіль залишається відносно недорогим.
Плюси:
- невисока ціна;
- чималий запас ходу;
- комфортна їзда.
Мінуси:
- повільна зарядка;
- якість оздоблення.
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