Оптимальний вибір у 2026 році: названо найкращі нові електромобілі (фото)

Британські експерти визначили найкращі нові електромобілі. До рейтингу потрапили кросовери, недорогі міські авто та преміальні моделі.

Попит на електрокари у світі продовжує зростати і на ринку з’являється все більше нових моделей. Британське видання Auto Express визначило найкращі з них.

Найкращі електромобілі 2026 року назвали за результатами тест-драйвів десятків моделей. До уваги бралися не лише запас ходу чи швидкість зарядки, а й практичність, керованість, сучасні технології та вартість.

10 місце – FIAT Grande Panda

FIAT Grande Panda Фото: Stellantis

Новий FIAT Grande Panda – один із найдоступніших електрокарів на європейському ринку. Компактне авто чудово маневрує на міських вулиць і при цьому доволі комфортабельне. У нього місткий 412-літровий багажник, а запас ходу сягає 320 км.

Плюси:

невисока ціна;

гарна маневреність.

Відео дня

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

не найкраща динаміка.

Важливо

Прослужать довго: 4 найкращі автомобілі 2026 року для тих, хто вміє рахувати гроші

9 місце – Renault 5

Renault 5 Фото: Renault

Недорогий електромобіль Renault 5 поєднує ретродизайн із сучасним практичним інтер’єром. За мірками В-класу, у нього пристойний багажник на 326 л. Хетчбек має мяку підвіску та непогано керується, а його запас ходу становить 400 км.

Плюси:

розумна ціна;

непогана керованість.

Мінуси:

незручне завантаження багажу.

8 місце – Volvo EX60

Volvo EX60 Фото: Volvo

Новий Volvo EX60 – найдосконаліший електрокар марки. Він отримав цілий набір сучасних технологій, має запас ходу до 800 км та підтримує швидку зарядку на 370 Вт. До того ж, кросовер тихий, комфортабельний і має великий багажник об’ємом 523 л.

Плюси:

високий рівень технологій;

великий запас ходу.

Мінуси:

доволі дорогий.

7 місце – MG 4 Urban

MG 4 Urban Фото: MG

Новий MG 4 Urban – дешевий електрокар із запасом ходу до 415 км. Хетчбек просторий для своїх розмірів, багато оснащений та має величезний 577-літровий багажник. Він маневровий і доволі комфортний.

Плюси:

невисока ціна;

непогана комплектація;

просторі салон і багажник.

Мінуси:

нецікава керованість.

6 місце – Citroen e-C5 Aircross

Citroen C5 Aircross Фото: Тарас Брязгунов

Новий Citroen C5 Aircross уперше отримав електричну модифікацію, запас ходу якої сягає 680 км із найбільшою батареєю. Як і гібридний варіант, електрокросовер надзвичайно м’який та тихий. А ще він просторіший за модель першого покоління та має великий багажник об’ємом 565 л.

Плюси:

комфортабельна їзда;

просторий салон.

Мінуси:

не найкраща керованість.

5 місце – Mercedes CLA

Mercedes CLA Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes CLA дебютував як електромобіль. Стильний обтічний седан може подолати 740 без підзарядки. У нього інноваційний інтер'єр із великим екраном на всю ширину передньої панелі та чудовою шумоізоляцією, а підвіска надзвичайно комфортна.

Плюси:

великий запас ходу;

комфортабельна їзда.

Мінуси:

є просторіші аналоги.

4 місце — Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Електрокросовер Skoda Elroq недорогий та має практичний продуманий салон і чималий 470-літровий багажник. Його запас ходу сягає 560 км, а топовий варіант доволі швидкий — 5,4 с до 100 км/год.

Плюси:

просторий і функціональний інтер'єр;

гарне поєднання ціни та якості.

Мінуси:

неінформативні гальма;

за тепловий насос потрібно доплатити.

3 місце — CUPRA Raval

CUPRA Raval Фото: Cupra

Новий CUPRA Raval — стильний молодіжний електрокар за 26 000 євро. Хетчбек чудово керується, а найпотужніший 223-сильний варіант VZ стартує до сотні за 6,8 с. Запас ходу сягає 445 км. Для свого розміру авто просторе, а об'єм його багажника становить 441 л.

Плюси:

гарна керованість;

невисока ціна;

просторий салон.

Мінуси:

повільна зарядка.

2 місце — BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Електрокросовер BMW iX3 — перший представник нового сімейства Neue Klasse, який вийшов напрочуд вдалим. Він здатен проїхати 800 км без підзарядки і швидко заряджається, а також має чудово налаштоване шасі та високотехнологічний інтер'єр.

Плюси:

великий запас ходу;

гарна керованість.

Мінуси:

лінійка версій не надто різноманітна.

Важливо

BMW показала розкішний сімейний кросовер із великим телевізором у салоні (фото)

1 місце — Nissan Leaf

Nissan Leaf Фото: Nissan

Новий Nissan Leaf став електрокросовером з потужнішими моторами та запасом ходу до 600 км. Він став просторішим усередині, тихішим та має 437-літровий багажник. При цьому електромобіль залишається відносно недорогим.

Плюси:

невисока ціна;

чималий запас ходу;

комфортна їзда.

Мінуси:

повільна зарядка;

якість оздоблення.

Раніше Фокус розповідав про найкращі дизельні автомобілі 2026 року.

Також ми писали про найкращі вживані авто віком 10 років.