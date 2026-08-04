Доступні та економні: найдешевші гібриди в Україні за 2026 рік (фото)

На українському ринку вистачає недорогих авто з гібридними установками. Серед них – компактні моделі, кросовери та навіть авто з повним приводом.

Різке подорожчання пального через війну в Ірані підштовхнуло багатьох автомобілістів до вибору економніших машин. Звісно, серед них є і гібриди, які суттєво економніші за бензинові моделі. Усупереч стереотипам, далеко не всі вони дорогі – на ринку вистачає доступних бензоелектричних авто. Фокус обрав найдешевші нові гібриди в Україні.

До нашого рейтингу потрапили як доступніші "м’які" гібриди (MHEV) так і звичайні гібриди (HEV), які дорожчі, але мають меншу витрату пального. Плагін-гібриди (PHEV) зазвичай є найдорожчими через велику батарею, тому у топ 10 їх немає.

Suzuki Swift – від 868 000 гривень

Suzuki Swift Фото: Тарас Брязгунов

Хетчбек Suzuki Swift – найдешевший гібрид в Україні (MHEV). Його 1,2-літровий двигун із 12-вольтною "м’якою" гібридною установкою розвиває 83 к. с. Із варіатором витрата становить 4,9 л на 100 км у змішаному циклі. Комплектація небідна – діодна оптика, кондиціонер, адаптивний круїз-контроль, камера, партронік, підігрів сидінь, контроль "сліпих" зон та інші системи безпеки. Компактне авто найкраще підходить для міста.

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Ford Puma – від 975 000 гривень

Ford Puma Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Ford Puma – також є "м’яким" гібридом, але 48-вольтним. У базовому варіанті 125-сильна установка з 1,0-літровим турбомотором іде з механічною КПП, а от варіант із роботом коштує від 1 101 160 гривень. Середня витрата пального – 5,3-6,0 л/100 км. Найдешевший Ford Puma мають фари Full LED, 17-дюймові диски, запуск із кнопки, клімат-контроль, камеру, парктронік, великий 12,8-дюймовий тачскрін, підігрів сидінь і керма, набір систем безпеки, датчики дощу і світла. "Фішка" Puma – чудова керованість, також авто має великий 456-літровий багажник.

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Citroen C3 – від 1 022 600 гривень

Citroen C3 Фото: Stellantis

Новий Citroen C3 є крос-хетчбеком зі збільшеним кліренсом і доступний у 110-сильній версії з 1,2-літровим турбомотором, гібридною установкою MHEV і 6-ступінчастим роботом. Комбінована витрата пального – 4,7 л/100 км. Гібрид пропонують лише у найбагатшій комплектації Max із системами безпеки, клімат-контролем, датчиками дощу і світла, парктроніком, камерою, підігрівом керма та сидінь.

Chery Tiggo 4 Hybrid – від 1 039 000 гривень

Chery Tiggo 4 Фото: Chery

Кросовер Chery Tiggo 4 – найдешевший гібрид HEV в Україні. Його 1,5-літровий бензиновий двигун і електромотор розвивають 204 к. с. Авто доволі жваве і витрачає у середньому 5,3 л на 100 км. Модель пропонують у варіанті Luxury з безключовим доступом, оздобленням екошкірою, двозонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, підігрівом крісел, адаптивним круїз-контролем і системами безпеки.

MG ZS HEV+ – від 1 048 764 гривні

MG ZS HEV+ Фото: Тарас Брязгунов

MG ZS HEV+ – ще один доступний гібрид з потужною установкою. 1,5-літрова бензинова четвірка та електромотор разом видають 197 сил і дозволяють стартувати до сотні за 8,7 с. Силова установка має чимало режимів роботи, а середня витрата пального – 5,1 л/100 км. Кросовер просторий і непогано оснащений – у "базі" є клімат-контроль, круїз-контроль, камера, парктронік, датчик світла, системи безпеки.

Opel Frontera – від 1 108 000 гривень

Opel Frontera Фото: Тарас Брязгунов

Відроджений Opel Frontera став недорогим сімейним кросовером із просторим салоном та 460-літровим багажником. Він доступний у 1,2-літровій 145-сильній версії з "м’якою" гібридною установкою і роботизованою КПП. У середньому Frontera витрачає 6 л на 100 км. Найдешевший гібрид оснащений клімат-контролем, круїз-контролем, датчиками дощу та світла, парктроніком, камерою, підігрівом сидінь і керма.

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Kia Xceed – від 1 130 000 гривень

Kia XCeed Фото: Kia

4,4-метровий крос-хетчбек С-класу вирізняється оригінальним дизайном і пропонується у 115-сильному виконанні з 1,0-літровим турбомотором і установкою MHEV. Із 7-ступінчастим роботом витрата складає 6,3 л/100 км. Kia Xceed отримав клімат-контроль, підігрів крісел і керма, парктронік, камера, адаптивний круїз-контроль, датчики освітлення і дощу.

Renault Duster – від 1 1145 000 гривень

Renault Duster Фото: Renault

Новий Renault Duster доступний і в 1,2-літровому 130-сильному виконанні з "м’якою" гібридною установкою, причому ця версія отримала 6-ступінчасту механічну КПП і повний привід. Кросовер споживає у середньому 5,7 л на 100 км і вирізняється непоганою прохідністю. Базове оснащення включає кондиціонер, круїз-контроль, камеру, паркувальні сенсори, датчики світла і дощу.

Renault Symbioz – від 1 176 900 гривень

Renault Symbioz Фото: Тетяна Собченко

Новий Renault Symbioz в Україні пропонують лише в гібридних варіантах. 1,3-літровий турбомотор із "м’якою" гібридною установкою розвиває 140 к. с. і з 7-ступінчастим роботом витрачає 6,4 л/100 км. Кросовер доволі просторий, має регульовані задні сидіння та великий багажник об’ємом 582-695 л. Він оснащений безключовим доступом, клімат-контролем, круїз-контролем, камерою, парктроніком, підігрівом сидінь, датчиками дощу та світла. "Повноцінний" гібрид (HEV) дорожчий – стартує з 1 356 700 гривень.

Toyota Yaris Cross – 1 216 000 гривень

Toyota Yaris Cross Фото: Toyota

Найдешевший кросовер Toyota в Україні оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором, які разом розвивають 116 сил. Комбінована витрата пального з варіатором – 3,8 л на 100 км. Toyota Yaris Cross невеликий і маневровий. Початкова комплектація включає клімат-контроль, камеру, адаптивний круїз-контроль, сенсори світла і дощу, а також комплекс систем безпеки.

До речі, на український ринок вийшов новий Nissan X-Trail 2026, який доступний виключно в гібридних версіях.

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