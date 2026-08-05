Найекономніший гібрид: Nissan Qashqai встановив новий світовий рекорд запасу ходу (фото)
Кросовер Nissan Qashqai потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїй економності. Гібрид проїхав майже 2000 км на одному баку пального.
Рекордний заїзд на Nissan Qashqai 2026 провели з 14 по 17 липня у Колумбії. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Для випробування обрали гібрид Nissan Qashqai e-Power. У його силовій установці основну роль грає 190-сильний електромотор, який обертає колеса. 1,5-літровий бензиновий двигун виконує роль генератора і виробляє електроенергію. Саме такий кросовер свого часу побував на тесті Фокусу.
Кросовер Nissan Qashqai e-Power проїхав від столиці Колумбії Боготи до узбережжя Карибському морі без дозаправки, а це 1980 км. На маршруті траплялися ділянки з різними дорожніми умовами та трафіком.
Враховуючи, що об'єм бензобака кросовера становить 55 л, то середня витрата пального під час пробігу склала всього 2,78 л на 100 км. Для довідки: паспортний показник — 4,1 л/100 км у комбінованому циклі.
Автопробіг контролювали представники Книги рекордів Гіннеса, які на фініші зафіксували досягнення. Тепер Nissan Qashqai e-Power — гібридний кросовер із найбільшим запасом ходу (якщо не брати до уваги плагін-гібриди).
Між іншим, на український ринок вийшов новий Nissan X-Trail, який відтепер доступний тільки у виконанні e-Power.
Також Фокус повідомляв, що унікальний паровий мотоцикл встановив низку світових рекордів швидкості.