Альтернатива Touareg: Volkswagen презентував великий кросовер у спортивному стилі (відео)

Кросовер Volkswagen Atlas другого покоління отримав коротшу та більш стильну версію Cross Sport. Авто комплектують 282-сильним турбомотором.

Новий Volkswagen Atlas Cross Sport надійде у продаж на початку 2027 року. Поки ж на офіційному сайті німецького автовиробника розкрили подробиці моделі.

Короткий Volkswagen Atlas із 2019 року зайняв нішу VW Touareg на північноамериканському ринку. Друге покоління моделі залишилося вірним її початковій концепції. Утім, після припинення випуску Touareg її не планують постачати до Європи.

Кросоверу збільшили кут нахилу заднього скла Фото: Volkswagen

Спереду кросовер не відрізняється від стандартного Volkswagen Atlas 2027. Його фари з'єднані діодними смугами, а колісні арки розширені.

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Основні відмінності авто ззаду: кросоверу збільшили кут нахилу стійок даху та встановили чималий спойлер на даху. До того ж, новий Volkswagen Atlas Cross Sport на 14 см коротший за стандартну модель (5 м завдовжки) та на 5 см нижчий(1,73 м).

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На передній панелі встановлено два екрани Фото: Volkswagen

Оскільки кросовер компактніший, то позбувся третього ряду сидінь. Компонування салону однакове у всіх Volkswagen Atlas 2027 — із цифровим щитком приладів і великим (12,9 або 15 дюймів) тачскріном. Мультимедійна система доповнена ChatGPT та іграми.

Базова комплектація Volkswagen Atlas Cross Sport включає 18-дюймові диски, акустику з 9 динаміками, шторки на задніх вікнах, камеру, парктронік, електроприводи сидінь та дверей багажника.

Volkswagen Atlas Cross Sport не має третього ряду крісел Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Atlas Cross Sport оснащений 2,0-літровим 282-сильним турбомотором. Стандартними є 8-ступінчастий автомат та повний привід.

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