Альтернатива Touareg: Volkswagen презентовал большой кроссовер в спортивном стиле (видео)

Кроссовер Volkswagen Atlas второго поколения получил более компактную и стильную версию Cross Sport. Автомобиль комплектуется 282-сильным турбомотором.

Новый Volkswagen Atlas Cross Sport поступит в продажу в начале 2027 года. Пока же на официальном сайте немецкого автопроизводителя раскрыли подробности о модели.

Короткий Volkswagen Atlas с 2019 года занял нишу VW Touareg на североамериканском рынке. Второе поколение модели осталось верным её первоначальной концепции. Впрочем, после прекращения выпуска Touareg его не планируют поставлять в Европу.

У кроссовера увеличили угол наклона заднего стекла Фото: Volkswagen

Спереди кроссовер не отличается от стандартного Volkswagen Atlas 2027. Его фары соединены светодиодными полосами, а колесные арки расширены.

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Основные отличия автомобиля сзади: у кроссовера увеличили угол наклона стоек крыши и установили довольно большой спойлер на крыше. Кроме того, новый Volkswagen Atlas Cross Sport на 14 см короче стандартной модели (5 м в длину) и на 5 см ниже (1,73 м).

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На передней панели установлены два экрана Фото: Volkswagen

Поскольку кроссовер более компактный, в нём отсутствует третий ряд сидений. Компоновка салона одинакова во всех Volkswagen Atlas 2027 — с цифровой приборной панелью и большим (12,9 или 15 дюймов) сенсорным экраном. Мультимедийная система дополнена ChatGPT и играми.

Базовая комплектация Volkswagen Atlas Cross Sport включает 18-дюймовые диски, аудиосистему с 9 динамиками, шторки на задних окнах, камеру, парктроник, электроприводы сидений и дверей багажника.

В Volkswagen Atlas Cross Sport нет третьего ряда сидений Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 282 сил. Стандартными являются 8-ступенчатый автомат и полный привод.

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