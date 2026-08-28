Цена $20200, запас хода 660 км: на рынок вышел недорогой электрокроссовер Volkswagen (фото)

Новый Volkswagen ID.Aura T6 поступил в продажу. Доступный электрокроссовер способен преодолеть до 660 км без подзарядки.

Электромобиль Volkswagen ID.Aura T6 поступил в продажу в Китае по цене от 135 900 до 169 900 юаней ($20 200 — 25 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода электрокроссовера составляет 660 км Фото: Volkswagen

Именно в Китае производят новый Volkswagen ID.Aura T6. Это представитель нового семейства электрифицированных моделей, разрабатываемых совместно с Xpeng.

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4,8-метровый кроссовер Volkswagen ID.Aura T6 отличается угловатым дизайном с высоким капотом и тонкими фарами. В его салоне установлены цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый тачскрин, а также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Объём багажника составляет 576–1796 л, также имеется 90-литровый передний отсек.

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Эта модель неплохо оснащена Фото: Volkswagen

Для Volkswagen ID.Aura T6 предлагаются 19-дюймовые диски, аудиосистема с 18 динамиками, система полуавтономного вождения, а также электропривод, подогрев, вентиляция и массаж передних сидений.

Объем багажника составляет 576–1796 л Фото: Volkswagen

Электрокроссовер Volkswagen ID.Aura T6 оснащен 228-сильным двигателем и разгоняется до 100 км/ч за 7,2 с. На выбор доступны LFP-аккумуляторы ёмкостью 59,9 и 77,5 кВт∙ч: в первом случае запас хода составляет 540 км, во втором — 660 км.

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