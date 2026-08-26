Запас хода — 500 км: MG и General Motors создали семейный электрокроссовер за $14500 (фото)

Представлен новый электромобиль MG Hector Tomahawk EV. Недорогой семиместный кроссовер имеет запас хода более 500 км.

Новый MG Hector Tomahawk был представлен в Индии, и именно там с сентября начнутся его продажи. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Электромобиль MG Hector Tomahawk EV имеет запас хода 517 км Фото: MG

Кроссовер MG Hector Tomahawk EV не является полностью новой моделью — это экспортная версия китайского Wuling Starlight 560. В этом нет ничего удивительного, ведь совладельцами Wuling являются американский концерн General Motors и китайский SAIC, которому также принадлежит и MG.

4,75-метровый электромобиль MG Hector Tomahawk EV фактически ничем не отличается от своего собрата. У него сдержанный угловатый дизайн с крупными фарами и слегка расширенными крыльями.

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Позже появится плагин-гибрид MG Hector Tomahawk PHEV Фото: MG

Никаких отличий и в салоне. Кроссовер MG Hector Tomahawk получил двухспицевый руль, цифровую приборную панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран. Можно выбрать версии на 5 и 7 мест. Объем багажника составляет 192 л при трех рядах сидений и 528–610 л — при двух.

Более дорогие версии MG Hector Tomahawk неплохо оснащены — в них есть климат-контроль, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, набор систем безопасности, вентиляция передних сидений и электропривод сиденья водителя с памятью настроек.

На передней панели установлены два экрана Фото: MG

Первым дебютировал электромобиль MG Hector Tomahawk EV с 204-сильным мотором, а позже появится подключаемый гибрид. Разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с.

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Батарея ёмкостью 69,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 517 км. Быстрая зарядка до 80% (мощностью 90 кВт) занимает 35 минут, также предусмотрен режим повербанка для питания электроприборов.

Будут предлагаться версии на 5 и 7 мест Фото: MG

Батарею предлагают в лизинг, и в этом случае цена на MG Hector Tomahawk EV начинается от 1,39 миллиона рупий ($14 500). Если же покупать батарею, то стоимость возрастает до 1,94 млн рупий ($20 000).

Кстати, недавно был представлен электрический флагман MG с запасом хода 840 км.

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