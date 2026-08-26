Запас ходу — 500 км: MG і General Motors створили сімейний електрокросовер за $14500 (фото)

Представлено новий електромобіль MG Hector Tomahawk EV. Дешевий семимісний кросовер має запас ходу понад 500 км.

Новий MG Hector Tomahawk презентували в Індії і саме там із вересня почнуться його продажі. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Електромобіль MG Hector Tomahawk EV має запас ходу 517 км Фото: MG

Кросовер MG Hector Tomahawk EV не є повністю новою моделлю — це експортна версія китайського Wuling Starlight 560. У цьому немає нічого дивного, адже співвласниками Wuling є американський концерн General Motors та китайський SAIC, якому також належить і MG.

4,75-метровий електромобіль MG Hector Tomahawk EV фактично нічим не відрізняється від побратима. У нього стриманий гранчастий дизайн із крупними фарами і дещо розширеними крилами.

Пізніше з'явиться плагін-гібрид MG Hector Tomahawk PHEV Фото: MG

Ніяких відмінностей і в салоні. Кросовер MG Hector Tomahawk отримав двоспицеве кермо, цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Можна обрати версії на 5 та 7 місць. Об'єм багажника становить 192 л із трьома рядами крісел та 528-610 л — із двома.

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Дорожчі версії MG Hector Tomahawk непогано оснащені — є клімат-контроль, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, набір систем безпеки, вентиляція передніх крісел та електропривід сидіння водія з пам'яттю налаштувань.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: MG

Першим дебютував електромобіль MG Hector Tomahawk EV із 204-сильним мотором, а пізніше з'явиться плагін-гібрид. Розгін до 100 км/год займає 8,2 с.

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Батарея ємністю 69,2 кВт∙год забезпечує запас ходу в 517 км. Швидка зарядка на 80% (потужністю 90 кВт) займає 35 хвилин, також є режим повербанка для живлення електроприладів.

Запропонують версії на 5 і 7 місць Фото: MG

Батарею пропонують у лізинг і в цьому випадку ціна MG Hector Tomahawk EV стартує з 1,39 мільйона рупій ($14 500). Якщо ж купувати батарею, то вартість зростає до 1,94 млн рупій ($20 000).

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