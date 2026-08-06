Ціна $25000 і запас ходу 700 км: General Motors випустили електричний аналог Audi A6 (фото)

Лінійку Buick Electra L7 розширила електрична модифікація. Великий преміальний седан зі стильним дизайном багато оснащений і може проїхати 700 км без підзарядки.

Електромобіль Buick Electra L7 презентували в Китаї і там він виходить на ринок за ціною від 169 900 до 206 900 юанів ($25 170 — 30 650). Про нього розповіли на сайті концерну General Motors.

Швидка зарядка дозволяє додати 450 км запасу ходу за 10 хвилин Фото: General Motors

Преміальний седан Buick Electra L7 отримав 800-вольтну установку — 383-сильний електромотор на задній вісі та батарею ємністю 80,6 кВт∙год. Електрокар здатен розігнатися до 100 км/год за 5,6 с та розвинути 220 км/год.

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Запас ходу становить 702 км, а швидка зарядка дозволяє додати 450 км за 10 хвилин. Також є режим повербанка — можна живити від авто електрообладнання.

Салон оздоблений шкірою і деревом у базовій версії Фото: General Motors

П'ятиметровий (розміром з Audi A6) електромобіль Buick Electra L7 майже не змінився зовні та зберігає елегантний дизайн із плавними формами кузова, вигнутим дахом та Г-подібними ліхтарями. Його видають інакші дверні ручки та 19-дюймові диски. Усередині встановили вузький цифровий щиток приладів та центральний 15,6-дюймовий тачскрін.

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Базова комплектація Buick Electra L7 доволі багата — оздоблення шкірою і деревом, тризонний клімат-контроль, акустика з 25 динаміками, камера, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки, обігрів керма, електропривід, підігрів, вентиляція і масаж передніх сидінь.

Передні сидіння отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж Фото: General Motors

Топовий люксовий варіант Avenir додає проєкцію на лобове скло, тризонний клімат-контроль із розпилювачем парфумів, камери кругового огляду, систему напівавтономного руху, паркувальний автопілот.

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