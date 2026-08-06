Цена $25 000 и запас хода 700 км: General Motors выпустили электрический аналог Audi A6 (фото)

Модельный ряд Buick Electra L7 пополнился электромобилем. Большой премиальный седан со стильным дизайном отличается богатым оснащением и способен преодолеть 700 км без подзарядки.

Электромобиль Buick Electra L7 был представлен в Китае, где он поступит в продажу по цене от 169 900 до 206 900 юаней ($25 170 — 30 650). Об этом сообщили на сайте концерна General Motors.

Быстрая зарядка позволяет добавить 450 км запаса хода за 10 минут Фото: General Motors

Премиальный седан Buick Electra L7 получил 800-вольтовую силовую установку — 383-сильный электромотор на задней оси и батарею емкостью 80,6 кВт∙ч. Электромобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 5,6 с и развивать 220 км/ч.

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Запас хода составляет 702 км, а быстрая зарядка позволяет добавить 450 км за 10 минут. Также есть режим повербанка — можно питать электрооборудование от автомобиля.

В базовой версии салон отделан кожей и деревом Фото: General Motors

Пятиметровый (размером с Audi A6) электромобиль Buick Electra L7 практически не изменился внешне и сохранил элегантный дизайн с плавными формами кузова, изогнутой крышей и Г-образными фарами. Его выделяют иные дверные ручки и 19-дюймовые диски. В салоне установлены узкая цифровая приборная панель и центральный 15,6-дюймовый тачскрин.

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Базовая комплектация Buick Electra L7 довольно богатая — отделка кожей и деревом, трехзонный климат-контроль, аудиосистема с 25 динамиками, камера, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности, подогрев рулевого колеса, электропривод, подогрев, вентиляция и массаж передних сидений.

Передние сиденья оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и функцией массажа Фото: General Motors

Топовая роскошная версия Avenir оснащена проекцией на лобовое стекло, трехзонным климат-контролем с распылителем духов, камерами кругового обзора, системой полуавтономного вождения и парковочным автопилотом.

Кстати, в General Motors готовят масштабное обновление модельного ряда Chevrolet. Ожидаются новые седаны, спорткары и пикапы.

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