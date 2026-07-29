Новий флагман: презентовано доступний електромобіль MG із запасом ходу 840 км (фото)

У Китаї представлено новий MG 07. Електрокар пропонують у багато оснащених версіях із запасом ходу до 840 км.

Електромобіль MG 07 виходить на китайський ринок за ціною від 125 900 до 165 900 юанів ($18 600 — 24 500). Про новинку розповіли на сайті Autohome.

Великий ліфтбек є наступником бензинового MG 7, хоча певний час дві моделі випускатимуться паралельно. Вони подібні за габаритами.

MG 07 пропонують у версіях потужністю до 320 сил Фото: MG

Розміри MG 07 2026:

довжина — 4886 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1478 мм;

колісна база — 2825 мм.

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Новий MG 07 вирізняється стрімким дизайном із вираженим "носом" та вигнутим дахом. У нього тонкі фари та ліхтарі, а в кришку багажника інтегрували висувний спойлер.

Запас ходу MG 07 сягає 840 км Фото: MG

У салоні MG 07 2026 встановили невелику цифрову панель приладів та центральний 15,6-дюймовий тачскрін. Мультимедійну систему Momenta доповнили штучним інтелектом.

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Передні сидіння розділені високою консоллю Фото: MG

Передні крісла розділяє висока консоль, а в пасажира є розкладний столик. Електрокар має два багажники — 697-літровий основний та 168-літровий передній.

Передні крісла отримали електропривід, вентиляцію і масаж Фото: autohome.com.cn

Усі крісла мають підігрів і вентиляцію, а передні сидіння отримали електропривід і масаж. Для MG 07 також пропонують панорамний дах, акустику з 21 динаміком і систему напівавтономного руху.

Комплектація MG 07 включає панорамний дах Фото: MG

Електромобіль MG 07 доступний у двох варіантах із заднім приводом. 240-сильна модифікація має батарею ємністю 67 кВт∙год, а запас ходу складає 610-650 км. Топовий варіант на 320 к. с. отримав батарею на 91 кВт∙год: він стартує до сотні за 5 с та може проїхати 840 км без підзарядки.

Обєм багажника MG 07 становить 697 Фото: MG Спереду є 169-літровий відсік Фото: autohome.com.cn

Також запропонують плагін-гібрид MG 07 із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 112 к. с. та 207-сильним електромотором, здатний проїхати 185 км на електротязі.

Між іншим, нещодавно MG презентувала нові електрокари — компактне авто та спортивний кросовер.

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